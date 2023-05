En Allemagne, des activistes du climat perquisitionnés

La police et la justice ont mené des raids contre le mouvement écologiste "Letzte Generation", responsable de blocages de la circulation et de dégradations d'œuvres d'art en Allemagne.

Les domiciles et les bureaux des activistes du climat du mouvement "Letzte Generation" (Dernière génération) ont été perquisitionnés dans tout le pays.

Sept membres de ce collectif, âgés de 22 à 38 ans, sont visés par cette procédure, en raison de "suspicions d'infractions commises par des membres de Dernière génération", dans le cadre d'une enquête pour "formation ou soutien d'une organisation criminelle", a indiqué le parquet de Munich.

Environ 170 éléments de la police ont recherché des preuves à charge en Hesse, à Hambourg, en Saxe, en Bavière et à Berlin, entre autres, et ont mis sous-scellé des avoirs et des documents comptables.

Sur instruction du bureau du procureur général, le site internet du groupe a été fermé, comme l'a indiqué un porte-parole de la police.

Des soupçons très graves

Concrètement, il est reproché aux personnes poursuivies d'avoir "fait la publicité sur internet" et organisé des "collectes de fonds", à hauteur de 1,4 million d'euros pour entreprendre des actions illégales et payer notamment des amendes.

En plus, deux membres du groupe sont soupçonnés d'avoir tenté, en avril 2022, de saboter le pipeline Trieste-Ingolstadt, un oléoduc passant par la Bavière, considéré comme une infrastructure essentielle par les autorités allemandes.

Les actions de Dernière génération suscitent la colère du gouvernement d'Olaf Scholz qui assure avoir fait plus que n'importe quel autre gouvernement précédent en Allemagne pour contrer le réchauffement climatique. Image : Matthias Balk/dpa/picture alliance

Des comptes ont été saisis et des actifs confisqués, a précisé le parquet, soulignant que la procédure a été engagée à la suite de nombreuses plaintes pénales déposées par la population depuis le milieu de l'année 2022.

Le mouvement écologiste le plus en vue actuellement en Allemagne est très controversé et fait l’objet de centaines de procédures judiciaires pour notamment troubles à l'ordre public.

Il a attiré l'attention ces derniers mois par ses actions de désobéissance civile destinées à pousser le gouvernement à accélérer la lutte contre le changement climatique. Ses membres ont à plusieurs reprises collé leurs mains sur le bitume de grands axes routiers du pays pour interrompre la circulation ou projeté différentes substances sur des tableaux dans des musées.

Le syndicat de la police parle d'action "cohérente"

En réaction, le mouvement écologiste a appelé les citoyens allemands à participer à des marches de protestation. Des rassemblements étaient prévus dès ce mercredi après-midi à Berlin, Leipzig et Munich. D'autres sont programmés mercredi de la semaine prochaine.

"La porte de l'appartement de l’un de nos porte-paroles a été forcée ce matin. 25 agents armés ont fait irruption dans son appartement. Ils nous font peur, mais ce qui nous fait encore plus peur, c'est que le gouvernement fédéral allemand continue à nous mener dans l'enfer climatique et à appuyer sur l'accélérateur, et que nous devions assister à la destruction de nos bases vitales", a justifié Max Wallstein, porte-parole de "Dernière génération" à la DW.

Les groupes de protection du climat comme Extinction Rebellion et Ende Gelände ont exprimé leur solidarité avec Dernière génération et ont critiqué les perquisitions.

Le syndicat de la police allemande a, de son côté, qualifié le raid de cohérent. "La justice prend des mesures, c'est le bon signal d'un Etat de droit", a déclaré le président du syndicat de la police à Berlin.