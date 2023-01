La pression sur l'Allemagne pour l'envoi de chars en Ukraine

En Allemagne et en Europe, la pression croît sur Olaf Scholz pour qu'il envoie des chars lourds Leopard en Ukraine. Analyse.

L’Ukraine ne dispose dans son arsenal que de véhicules blindés et de chars anciens, qui remontent à l’ère soviétique. C’est pourquoi Kiev réclame à ses alliés occidentaux de lui livrer du matériel moderne – en l’occurrence 300 chars lourds, pour faire face à l’offensive russe.

La pression s’accentue sur l’Allemagne pour qu’elle envoie des chars Leopard 2 en Ukraine mais cette question crée de fortes dissensions entre Européens et jusqu’au sein du gouvernement de coalition emmené par Olaf Scholz.

Pourquoi cette pression, en Allemagne, et de la part de ses alliés ? C’est ce que nous explique Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS et spécialiste des questions de défense européennes et d’industrie de l’armement. Il est aussi le co-directeur de l'Observatoire de l'Allemagne.

Selon lui, cette question des chars Leopard est cruciale pour l'industrie de l'armement en Allemagne, pour sa place en Europe et, plus généralement, pour la politique de défense européenne en cours de renforcement.

Ecoutez l'interview avec Gaspard Schnitzler ci-contre

Selon des informations de l'hebdomadaire Der Spiegel, l'Allemagne serait sur le point d'accepter l'envoi des Leopard en Ukraine par des pays tiers comme la Pologne.