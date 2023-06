Les plus grandes manœuvres aériennes de l’histoire de l'Otan

C’est du jamais vu dans l’histoire de l’Otan. L'Allemagne sera la plaque tournante de la logistique de l’Alliance atlantique sur six aérodromes militaires du pays avec 250 avions temporairement stationnés. Y participent 25 nations.

Les Etats-Unis, à eux seuls, ont mis à disposition une centaine d’avions.

Dans les airs, les situations de crise seront simulées dans trois zones de vol au-dessus du nord de l'Allemagne et de la mer du Nord, dans l'est et dans une bande plus petite dans le sud de l'Allemagne.

L'Allemagne est au centre des manoeuvres militaires d'Air Defender 2023 Image : IMAGO/localpic

Ne pas perturber les vols civils

Ces zones seront fermées chaque jour à tour de rôle pendant plusieurs heures au trafic aérien civil. Un défi à relever par l’Otan car le ciel d'Europe, avec l'Allemagne au centre, est l’un des espaces aériens les plus utilisés au monde.

Les experts en aviation observent donc avec attention si le trafic aérien civil pourra continuer à fonctionner en grande partie sans perturbation, parallèlement à Air Defender 23.

Pour permettre d’assurer le volume habituel du trafic aérien, les aéroports allemands devraient étendre leurs horaires d'exploitation. Les compagnies aériennes européennes disent ainsi ne pas s'attendre à des annulations de vols.

Manœuvres de l'aviation militaire allemande de Air Defender 2023 Image : Nikito/IMAGO

Un nombre impressionnant

Plus de 10.000 soldats des pays de l'Alliance participeront à ces manœuvres aériennes.

Les différents scénarios prévoient le soutien des troupes au sol, le combat dans le ciel contre des jets ennemis mais aussi l'interception de missiles à moyenne portée par des chasseurs-bombardiers de l'Otan.

Les forces armées américaines envoient à cet effet le bombardier furtif F-35, l'avion de combat le plus moderne de l'Alliance. L’attaque de sous-marins ou de navires ennemis sera également testée au-dessus de la mer du Nord.