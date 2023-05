L'Allemagne atteint le 4 mai son "jour du dépassement"

Si la population mondiale vivait comme les Allemands, l'humanité aurait besoin de trois planètes pour satisfaire ses besoins ! C'est le constat dressé par le Global Footprint Network

Ecoutez ou lisez à ce sujet l'interview de Lutz Weischer, directeur du bureau berlinois de de l'ONG environnementale German Watch

Lutz Weischer : Ça montre qu'il reste beaucoup de travail à faire, je dirais. Ce qui est bien avec cette méthode de calculer ce jour de dépassement, c'est que c'est basé sur des données. C'est les données sur la consommation de ressources et des données sur des émissions et qui nous montre très clairement qu'on a un long chemin à faire pour vraiment atteindre un mode de vie durable. Et il y a eu quelques améliorations, la journée du dépassement et un peu plus tard dans l'année qu'il y a quelques ans. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est surtout parce que nos émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup, beaucoup trop élevées et ne sont pas réduites assez rapidement.

DW : C'est là que vous voyez le principal problème pour l'Allemagne ?

Lutz Weischer : C'est le plus grand problème. Le problème d'utilisation d'autres ressources naturelles est aussi un grand problème. Donc il faudrait aussi limiter le gaspillage de ressources en général, développer des produits plus durables, qui cassent moins facilement, qui sont plus faciles à réparer. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur les deux aspects, sur les ressources naturelles en général et sur les émissions de gaz à effet de serre.

DW : Le fait que l'Allemagne soit aussi gourmande, qu'est ce que ça signifie concrètement pour les pays du Sud ?

Lutz Weischer : Ça signifie surtout qu'il y a des impacts qui sont causés par la surconsommation de l'Allemagne. Donc il y a des impacts très réels déjà sur les pays du Sud en ce moment. C'est une répartition très inégale des ressources. On voit déjà les impacts de la crise climatique et on va voir de plus en plus aussi des conflits sur les ressources naturelles et des impacts de la biodiversité qui est détruite, du changement climatique et ces impacts, malheureusement, ne se trouvent pas surtout dans les pays qui ont la plus plus grande empreinte écologique ou là où il y a le jour du dépassement tombe plus tôt dans l'année mais dans les pays du Sud. Il faut trouver un modèle de développement ou d'économie verte qui fonctionne dans les limites de la planète.