Algérie - Zambie: "la Zambie nous a fait du mal" Djamel Belmadi

La première journée se poursuit aujourd’hui, avec sept (7) matches au programme : L’Egypte accueille le Kenya, le Rwanda se déplace au Mozambique, le Togo va faire face aux Comores.

Les Algériens, champions d’Afrique, jouent à domicile contre les Chipolopolo de Zambie. L'entraineur Djamel Belmadi prévient ses joueurs face à la Zambie:

Les joueurs zambiens soulèvent le trophée continental en 2012

"C'est surtout par rapport aux dernières rencontres en éliminatoires de qualification au Mondial en Russie. C'était en 2017-2018: deux matches, aller et retour, et deux victoires de la Zambie. C'est une équipe qui nous a fait mal, c'est une équipe qui nous a pris les six points sur les double confrontations. Je crois que c'est suffisant pour avoir une idée de motivation. Mais rien ne sera aisé, rien ne sera facile"

Egalement à l'affiche ce soir, la RDC accueille le Gabon. Le Mali et la Guinée s'affrontent à Bamako, pendant ce temps, le Ghana sera aux prises avec l' Afrique du Sud.

Quelques résultats de la première journée

Le Sénégal, vice-champion d’Afrique, a battu le Congo (2-0). Le Nigeria , troisième lors de la dernière édition en Egypte, s’est difficilement imposé (2-1) face au Bénin.

Le Cameroun, pays hôte, a fait match nul (0-0) contre le Cap-Vert tandis que le Burkina Faso a été tenu en échec aussi (0-0) devant son public par l’Ouganda.

L’Angola et le Burundi se sont quant à eux respectivement inclinés contre la Gambie et la Centrafrique.

Arsène Wenger ancien entraineur d'Arsenal

Arsène Wenger nommé directeur du développement du football mondial

L’ancien entraineur de Monaco, puis d’Arsenal dont il a été manager pendant 22 ans, va partager son expérience au service du football mondial comme il l’a annoncé hier au siège de la FIFA à Zurich en Suisse:

"Je veux partager ce que j’ai appris, partager mon savoir concernant le football que j’aime tant. Et peut-être la manière de le faire c’est à la FIFA. Parce que le football a actuellement besoin de plus de responsabilités, c’est ce qui reste peut être à réaliser, développer davantage le football partout dans le monde"

La Fédération allemande de football a sanctionné David Abraham

Le capitaine de l’Eintracht Francfort a écopé de sept semaines de suspension et d'une amande de 25.000 Euros. Il est coupable d’avoir bousculé l’entraineur de Fribourg lors d’une rencontre de la 11e journée de Bundesliga, dimanche dernier. L’Eintracht Francfort a décidé de faire appel de cette sanction