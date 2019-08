Algérie-Nigeria, Dangote et Otedola payent 75.000$ pour le but nigérian

Ils avaient promis de grosses primes contre chaque but marqué face à l’Algérie en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations. Malheureusement le Nigeria a perdu 2-1 face aux Fennecs. Malgré la défaite, les deux hommes d’affaire Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique a versé hier soir 50.000 dollars, tandis que Otedola , un magnat du petrole s’est acquitté de 25.000 dollars conformément aux promesses faites. Une somme de 75.000 dollars que les Supers Eagles qui n’ont récolté qu’un seul but sur pénalty auront le plaisir de se partager.

Le président égyptien al-Sisi ne veut plus de sélectionneur étranger

Après avoir été humiliée par les Sud Africains en huitièmes de finale, l’Egypte veut en découdre avec les sélectionneurs étrangers. Mercredi soir, le président égyptien Abdel Fattah al Sisi, a annoncé que les Pharaons ne feront plus appel à des sélectionneurs étrangers. Une décision prise en concertation avec le ministre des Sports en Egypte Ashraf Sobhi . Il s’agit d’un tournant après des années marquées par les mandats de l’Américain Bob Bradley, de l’Argentin Hector Cuper ou du Mexicain Javier Aguirre.

Ce dernier d’ailleurs avait reconnu d’être responsable de l’élimination précoce des Pharaons par l’Afrique du Sud : "Cétait un match ouvert, vaec des occasions des deux côtés. C'est ce but qui a fait la différence. Sinon il n' y avait pas de problèmes perceptibles lors des matches précédents " a t-il ajouté avant son limogeage le lendemain de l'élimination.

La FIFA va élargir la participation au Mondial féminin

Et enfin, la participation des équipes à la Coupe du monde féminine sera revu à la hausse. Le président de la Fédération internationale de Football , Gianni Infantino l'a annoncé mercredi. Dans le but de favoriser le football féminin, la participation passera de 24 à 32 équipes , a indique le patron de la FIFA.