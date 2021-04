Alexeï Navalny poursuit sa grève de la faim

En Russie, les partisans d’Alexeï Navalny veulent en savoir davantage sur son état de santé. Certains d’entre eux, qui s’étaient rassemblés devant la colonie pénitentiaire où l'opposant est emprisonné, ont été condamnés à de courtes peines de détention.

Des partisans de Navalny interpellés devant la colonie pénitentiaire où l'opposant est emprisonné.

Hernies discales, fièvre et toux, perte de la sensibilité aux mains, en plus des jambes et des douleurs au dos… selon ses proches, ce sont les pathologies qui affectent Alexeï Navalny. Alors qu’il est en grève de la faim depuis le 31 mars, son avocate Olga Mikhaïlova assure que son état de santé s’est aggravé. Il aurait perdu cinq kilos en près d'une semaine de grève. Alexeï Navalny veut ainsi protester contre ses conditions de détention dans le Camp numéro deux de Pokrov, situé à 100 kilomètres à l'est de Moscou. Un camp réputé comme l'un des plus durs de Russie.

Accusations et inquiétudes

L’opposant accuse l'administration pénitentiaire de l’empêcher de consulter un médecin de son choix, d’avoir des médicaments appropriés pour sa maladie et de le "torturer" en le privant de sommeil.

Navalny lors de sont jugement en février 2021

Pour les partisans et les proches d’Alexeï Navalny qui n’ont pas le droit de lui rendre visite, il est primordial qu’il soit transféré dans un hôpital. Ils sont d'autant plus inquiets qu'il a survécu l'année dernière de justesse à un empoisonnement qui l'avait plongé dans le coma.

La santé d’Alexeï Navalny inquiète également hors de la Russie. Les Etats-Unis se sont dit "inquiets" des informations sur la détérioration de son état. Washington estime que son arrestation et son emprisonnement ont été "motivés par des raisons politiques et une flagrante injustice". Mais du côté du Kremlin on reste inflexible. Pour les autorités, Alexeï Navalny est un prisonnier comme les autres et donc ne peut pas bénéficier de "conditions particulières."