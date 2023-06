Burundi : sensibiliser à la situation des albinos

On estime qu'en Afrique subsaharienne, entre 1 enfant sur 5.000 et 1 enfant sur 15.000 est albinos. Au Burundi, ils sont 1.200 sur les 12 millions d'habitants. Une petite minorité sur laquelle pèsent d'importantes menaces.

Des violences terribles

Ils sont 15 jeunes albinos accueillis dans ce centre créé il y neuf ans à Gitega, la capitale politique du pays. Ils y travaillent pour gagner leur vie, mais y reçoivent surtout une protection contre le danger qu'ils courent à l'extérieur.

Chassés, kidnappés, tués, démembrés dans le cadre de rituels... Le quotidien de nombreuses personnes atteintes d'albinisme est marqué par la peur et la déshumanisation. C'est l'expérience de Thérence Nduwayo, accueilli dans le refuge.

Un enfant albinos discute avec une fillette de couleur dans une cour intérieure à Ruyigi, au Burundi, en 2008 Image : Eva Krafczyk/dpa/picture-alliance

"Je dirais que c'est la main de Dieu qui m'a sauvé. Pour les hommes, ma vie serait déjà finie.", raconte Thérence Nduwayo, l'un des deux jeunes hommes bénéficiaire dans le centre. "A un certain moment, ils disaient avoir besoin de nous pour nous tuer. Nous passions des nuits cachés dans les ravins où on nous couvrait et cachait dans une chambre. Ainsi les bourreaux ne nous ont pas trouvés. C'est comme ça que Dieu nous a protégés. Je suis encore en vie et je remercie le bon Dieu."

Au Burundi, le combat des albinos pour leurs droits To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Une "malédiction" génétique

L'albinisme est une anomalie génétique caractérisée une absence de mélanine, soit de pigmentation, sur les cheveux, la peau et les yeux. Cela se manifeste par des cheveux et poils blancs ainsi qu'une peau beaucoup plus claire.

Une différence visible et encore très peu comprise dans beaucoup de communautés. Car comme Thérence, la plupart des pensionnaires du centre ont vécu des situations de grand danger. Lutter contre ce fléau doit passer par une sensibilisation des Burundais.

L'organisation des personnes albinos du Burundi, l'OPAB, se bat depuis près d'une décennie pour la défense et la promotion des droits de cette minorité. "Ce que nous faisons, c'est d'abord de sensibiliser la société burundaise à travers les médias, les échanges qui se font sur le terrain, en leur expliquant ce qu'est l'albinisme.", explique Moïse Nkengurutse, son président. "Au Burundi l'albinisme est donc perçu comme une malédiction par beaucoup de gens."

Trop d'ignorance et de croyances liées à l'albinisme To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Au moins 26 cas de meurtres rituels contre les albinos ont été enregistrés au Burundi depuis 2008. Selon l'OPAB, ces crimes liés à des croyances superstitieuses sont imputables à des réseaux secrets qui prélèvent le sang et les parties du corps des albinos dans le cadre d'un trafic transfrontalier entre le Burundi et les pays limitrophes. Des pratiques terribles que l'on retrouve d'après l'ONU dans d'autres pays africains.