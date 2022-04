Alan Aussi, un réfugié ukrainien au Borussia Dortmund

Depuis mi-avril, le club de football du Dynamo Kiev a entamé une série de matchs amicaux contre de grands clubs européens, destinés à lever des fonds pour le pays en guerre. Après avoir affronté les Turcs de Galatasaray et les Roumains de Cluj, le Dynamo Kiev sera opposé ce soir au Borussia Dortmund.

Le corps en Allemagne, la tête en Ukraine

Une rencontre particulière pour Alan Aussi. Âgé de 20 ans, le jeune défenseur central a fui l'Ukraine fin février en compagnie de deux autres joueurs, dont le Ghanéen Raymond Owusu-Frimpong, et s'est retrouvé dans l'ouest de l'Allemagne. Malgré le bon accueil qu'il a recu, Alan Aussi pense tous les jours aux personnes qui sont restés là-bas :

"J'ai de nombreux amis qui traversent des moments très difficiles en Ukraine. Deux de mes meilleurs amis sont sur la ligne de front. Je suis rarement en contact avec eux, mais j'essaie de les contacter tous les jours pour voir s'ils sont en vie. C'est vraiment difficile pour moi et pour les familles de mes amis, car pour eux, chaque jour pourrait être le dernier", a notamment déclaré Alan Aussi en conférence de presse. "C'est difficile parce que je suis en Allemagne, en sécurité, en train de jouer au football, et eux se battent sur la ligne de front. Mais je suis quand même d'humeur positive, j'espère que bientôt l'Ukraine sera de nouveau en paix et que le pays gagnera la guerre. J'essaie d'aider les gens à ma façon, par exemple en organisant des événements caritatifs, mais je pense toujours à mes amis, en espérant qu'ils iront bientôt mieux."

Alan Aussi avec les U17 de l'Ukraine, en 2018

Un match pour aider l'Ukraine

Depuis quelques semaines, Alan Aussi s'entraîne donc avec l'équipe des moins de 23 ans du Borussia Dortmund. La rencontre de ce soir face au Dynamo Kiev est un peu une récompense pour celui qui tente de s'adapter du mieux qu'il peut à sa nouvelle vie :

"C'est très difficile pour moi de me concentrer sur le football, sur le match, sur les entraînements, mais je suis un professionnel. Je vais tout faire pour donner le meilleur de moi-même. Avec ce match, nous aidons l'Ukraine", estime le défenseur central. "Nous collectons des dons et cela aide l'Ukraine et mes compatriotes dans le pays. Je veux aider mon pays de cette manière, avec ce match au stade Signal Iduna Park."

Entrée gratuite pour les détenteurs d'un passeport ukrainien

Environ 25.000 billets ont été vendus pour le match, mais les détenteurs d'un passeport ukrainien bénéficient d'une entrée gratuite. La première mi-temps de ce match, qui débutera à 16h TU, sera dirigée par Denys Schurman, un arbitre ukrainien qui a également quitté le pays en guerre et vit désormais avec sa famille à Hambourg.

Les bénéfices de la rencontre iront à une association caritative active en Ukraine.