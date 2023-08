Football: Al-Hilal fait un pont d'or à Neymar

Le Brésilien Neymar s'engage avec le club saoudien d'Al-Hilal pour deux ans. Il aura une rémunération de 150 millions d'euros par an, six fois le montant qu'il gagnait au PSG.

L'annonce du transfert a été officiellement faite par le club saoudien sur le réseau social X, anciennement twitter. "Je suis ici en Arabie Saoudite , je suis d'Al Hilal" a déclaré en anglais le Brésilien de 31 ans, vêtu d'un maillot bleu de son nouveau club.

Neymar va jouer à Al Hilal pendant deux saisons, une année d'option est envisagée. Selon les termes du contrat, le Brésilien sera rémunéré à hauteur de 150 millions d'euros par an.

Le directeur d'Al Hilal Fahad Bin Saad a à cette occasion souhaité la bienvenue à sa recrue phare, Nemayr: "Félicitations ! Bienvenu en Arabie, bienvenu à al-Hilal. Et nous espérons gagner ensemble de nombreux trophées"

Il faut noter que Neymar Jr est arrivé à l'été 2017 au PSG en provenance du FC Barcelone pour un transfert record de 220 millions d'euros. Le Paris Saint Germain a toutefois récupéré 100 millions d'euros, pour laisser partir l'attaquant brésilien.

Les demi -finales du Mondial féminin

L'Angleterre va croiser le fer avec l'Australie, coorganisatrice de la compétition à 10h00 TU. Une demi-finale qui s'annonce décisive pour les deux équipes qui veulent atteindre la finale de la Coupe du monde pour leur première fois. Millie Bright, capitaine de l'équipe d'Angleterre est optimiste:

Millie Bright lors du sacre de l'Angleterre à l'Euro féminin 2022 Image : Daniela Porcelli/SPP/IMAGO

"Les Australiennes seront probablement nombreuses. Mais, nous avons déjà vécu ces moments auparavant. Et en tant que joueuses, nous embrassons ces moments" fait-elle savoir. Et d'ajouter tout de même que son équipe va se transcender: "tout tourne autour de nous, exécuter le plan de match et, profiter du moment. C'est une demi-finale, c'est une Coupe du monde. On qu'elle soit tendu, qu'elle soit bruyante".

Le vainqueur entre l'Angleterre et l'Australie affrontera en finale dimanche l'Espagne. Les Espagnoles ont éliminé mardi les Suédoises à l'occasion du premier match des demi-finales.

En Allemagne , un club s'incline (35-0)

Le club amateur allemand de Duissern a invité dimanche le club de Bundesliga féminine du MSV Duisburg èn vue d'un match amical à l'occasion de son 100e anniveraire. "C'est toujours agréable de jouer contre une équipe de Bundesliga, et nous allons nous défendre" a avant le match annoncé le club amateur.

Le résultat a été sévère. MSV Duisburg du championnat d'élite s'est montré sans pitié face à ses adversaires de district. Anniversaire ou pas, Le club amateur allemand de Duissern était mené à la mi-temps (20-0). Le score s'est alourdi durant la deuxième partie (35-0).