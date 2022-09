Plus d'aide promise à l'Ukraine après le vote d'annexion

Aussitôt après le référendum d'annexion largement condamné par la communauté internationale, les territoires ukrainiens occupés ont demandé leur rattachement à la Russie. Et cela semble aller vite.

Des sources à Moscou indiquent que les deux chambres de la Douma vont se réunir lundi et mardi prochains (3.-4.10.2022) pour adopter une résolution sur le rattachement des quatre territoires de l'est et du sud de l'Ukraine, à la Russie.

Demandes d'adhésion à la Russie

L'Allemagne continuera à soutenir l'Ukraine politiquement, a insisté le chancelier Olaf Scholz

"Cher Vladimir Vladimirovitch, je vous demande d'examiner la question de l'adhésion de la République populaire de Lougansk à la Russie en tant que sujet de la Fédération de Russie", déclarait ce mercredi (28.09.2022) Léonid Passetchnik, le chef séparatiste prorusse de Lougansk qui a indiqué un peu plus tôt se rendre à Moscou, tout comme son homologue de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, pour formaliser l'annexion à la Russie.

Deux lettres similaires ont été envoyées à Vladimir Poutine par les deux chefs des administrations d'occupation de Kherson et Zaporijjia.

D'après eux, près de 99% des habitants des territoires concernés auraient voté pour cette annexion.

Aucun doute. A Moscou, la reconnaissance de cette adhésion ne sera qu'une formalité. "La décision prise à travers le référendum sauve la vie de millions de personnes du génocide qui vont être ensuite protégées par la loi russe. Nous allons nous réunir parce que l'injustice qui s'est produite il y a plus de 30 ans doit être réparée", a affirmé Viatcheslav Volodine, le président de la Douma.

Une allusion sans doute à la dislocation de l'URSS au début des années 1990.

Impact du vote d'annexion

Antony Blinken : "Nous ne reconnaîtrons jamais l'annexion"

Conséquence encore incertaine de cette annexion : celle-ci pourrait légitimer le recours à l'arme nucléaire pour défendre ce qui sera désormais considéré par Moscou comme étant un territoire russe.

Or, presqu'aucun pays ne reconnaît le vote d'annexion. Car celui-ci viole le droit international. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce une farce.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a indiqué que les résultats du vote d'annexion ne seraient pas reconnus et que l'Ukraine recevrait un soutien encore plus fort.

Les Etats-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre la Russie. Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine a estimé que son pays, les Etats-Unis et "de nombreux autres pays (ont) déjà été très clairs. Nous ne reconnaîtrons pas, en fait nous ne reconnaîtrons jamais l'annexion du territoire ukrainien par la Russie. Et j'ai également été tout aussi clair en disant que l'Ukraine avait le droit absolu de se défendre sur tout son territoire, y compris de reprendre le territoire qui a été illégalement annexé par la Russie".

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a aussi déclaré dans l'après-midi que les Etats membres de l'UE ne reconnaîtraient pas "le faux référendum" dans les territoires ukrainiens occupés.