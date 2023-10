Ouverture de la Semaine de l’Afrique des solutions

La première édition débute ce lundi. L'objectif est de valoriser les solutions innovantes Made in Africa et promouvoir une presse positive en Afrique.

Tout est parti d'un constat simple : la plupart des grands événements, que ce soient les conférences ou les sommets qui sont organisés sur l'Afrique, insistent sur des sujets difficiles, dramatiques parfois.

C'est ainsi que Léonce Houngbadji, le promoteur de la Semaine de l'Afrique des solutions, explique ce qui l'a motivé à lancer cette initiative.

"C'est vrai que nous avons des problèmes en Afrique, comme ici et ailleurs, mais on oublie souvent de mettre l'accent sur les initiatives constructives qui se développent de plus en plus sur le continent."

"Aujourd'hui, en Afrique, poursuit Léonce Houngbadji sur la DW, vous avez des Africains qui fabriquent des drones agricoles, qui fabriquent des applications mobiles, qui fabriquent des ordinateurs, des téléphones portables à commande vocale, des objets connectés. Il y a beaucoup d'initiatives sur le continent actuellement, mais très peu de place leur est donnée. Donc, nous avons décidé d'organiser la Semaine de l’Afrique des solutions pour révéler et valoriser les initiatives porteuses de solutions."

"On oublie souvent de mettre l'accent sur les initiatives constructives" (Léonce Houngbadji) To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Made in Africa

Des initiatives porteuses sont en effet nombreuses sur ce continent qui cherche à se développer et cela passe aussi par l'industrialisation ou la transformation des produits agricoles.

Cette solution est adoptée par certains jeunes entrepreneurs africains, tels qu'Elom Kpelly qui s'est spécialisé dans la transformation du café au Togo.

"L'ambition autour de ce projet est de mettre en place une usine de transformation complète de café de haute gamme sur le sol togolais", dit-il.

D'autres, comme le jeune ingénieur guinéen Mountaga Keita, qui est nommé pour le prix Afrique Solutions, cherchent à s'adapter aux réalités du terrain.

Très investi dans des domaines comme la télémédecine ou encore l'agriculture, il a par exemple mis en place un dispositif pour expliquer aux paysans comment cultiver.

"C'est comme YouTube, explique-t-il, mais là vous pouvez choisir une langue locale, c'est-à-dire le Soussou, le Malinké ou le Pular. Nous avons plus de trente vidéos dedans. Ça vous montre par exemple comment on cultive le maïs, le riz aussi… Les maladies qui peuvent attaquer ces plantes et quel type de remèdes… Vraiment ça vous éduque", affirme Mountaga Keita.

Le Béninois Léonce Houngbadji est à l'initiative de la Semaine de l'Afrique des solutions Image : Notre Voix

Rendre visibles les initiatives africaines

Eduquer, sensibiliser, conscientiser… c'est aussi l'un des objectifs de Léonce Houngbadji avec la Semaine de l'Afrique des solutions. Il s’agit de rendre plus visibles les projets africains.

Et les médias y sont également associés pour leur faire prendre conscience de l’importance de diffuser aussi des informations positives sur le continent. Réinventer en quelque sorte les médias en Afrique, selon Léonce Houngbadji.

Pour cette première édition de la Semaine de l'Afrique des solutions, le magazine 77 % - Nous les jeunes d'Afrique de la Deutsche Welle est nominé dans la catégorie "Prix international de solutions". Rappelons que ce magazine diffuse des reportages positifs sur différents pays d'Afrique.