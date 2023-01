Afrique

Rites d’initiations mortels en Afrique du Sud

En Afrique, des cultures marquent le passage de l'enfance à l'âge adulte par des rituels d'initiation. En Afrique du Sud, la saison des initiations entraîne chaque année la mort de dizaines de jeunes garçons et en laisse des centaines d'autres blessés. En plus d'apprendre les chants traditionnels et les pratiques de combat, les initiés sont battus et humiliés sur le chemin vers la virilité.