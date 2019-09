Afrique du Sud: le football impacté par la crise de xénophobie

L’Afrique du Sud est l’une des meilleures sélections de football sur le continent. On se souvient notamment qu' elle avait éliminé les Pharaons d'Egypte en huitième de finale lors de la Coupe d’Afrique des Nations, en juin dernier.

En principe, elle ne devrait pas avoir des problèmes pour ses préparatifs dans le cadre des matches amicaux. Contre toute attente, Madagascar a rejeté jeudi la requête sud-africaine, arguant l’insécurité de ses joueurs une fois débarqués en Afrique du Sud, selon le communiqué de la Fédération malgache de football.

Madagascar rejoint aussi la Zambie qui, samedi, a annulé le match qui devait l’opposer à l’équipe aux Bafanas Bfanas à Lusaka, en signe de protestation contre la poussée xénophobe au pays de Nelson Madiba Mandela.

Khalidou Koulibaly (Naples) face à Mohamed Salah (Liverpool)

Trois Africains présélectionnés pour le onze FIFA de l’année

Comme l’an dernier; l’Egyptien Mohamed Salah, attaquant de Liverpool et son coéquipier, le Sénégalais Sadio Mané, sont à nouveau parmi les 55 présélectionnés.

Mais cette anné, ils sont rejoints sur la liste par le Sénégalais Khalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples.

Il faut rappeler que cette liste a été effectuée par 23.000 footballeurs professionnels à travers le monde. Et chacun a nommé une équipe de son choix, c'est-à-dire un gardien de but, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants.

L’Allemagne face aux Pays-Bas

L’une des affiches les plus attendues de la cinquième journée des éliminatoires à l’Euro 2020 va opposer deux des meilleures sélections européennes.

Le sélectionneur allemand, Joachim Löw se réjouit de l’esprit de l’équipe à l’approche de cette rencontre-phare.

Joachim Löw au milieu des joueurs allemands

"L’ambiance au sein de l’équipe est vraiment bonne, il faut le dire. Nos jeunes joueurs se connaissent parfaitement, depuis qu’ils étaient dans la sélection des moins de 19 ans. Comme vous pouvez le voir, ils s’amusent entre eux, et ils ont tous une envie de succès , c’est un bon début pour le groupe."

Dans le groupe C, l’Allemagne a 9 points en trois matches, suivie des Pays-Bas, 3 points en trois matches.