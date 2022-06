"Africa Power" : la une de Marca fait polémique

Sur le montage de "Marca", on voit apparaître une carte de l'Afrique, recouverte d'une vaste savane, et entourée par les photos de six joueurs évoluant pour le récent vainqueur de la Ligue des champions : David Alaba, Ferland Mendy, Karim Benzema, Eduardo Camavinga, ainsi que les deux recrues que sont Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni.

Des joueurs qui représentent l'Allemagne, l'Autriche et la France

Une "une" qualifiée de "déplacée", voire carrément de "raciste" par les internautes sur les réseaux sociaux ; plusieurs d'entre eux ont notamment rappelé que tous ces joueurs jouent pour des sélections européennes, à savoir la France, l'Allemagne et l'Autriche. Si Camavinga est le seul d'entre eux à être né sur le continent africain, il est parti pour l'Europe à l'âge de un an.

Une "nouvelle feuille de route" pour la politique de transferts ?

Si Marca précise que ces joueurs "revendiquent leurs racines africaines même s'ils ont grandi loin du continent", ce qui a vraiment choqué sur cette une, c'est le fait que le quotidien espagnol indique que le Real Madrid avait choisi une "nouvelle feuille de route pour sa politique de transferts", à savoir que l'origine et la couleur de peau prévalaient sur les compétences intrinsèques des joueurs. Marca va même plus loin en listant sur son site les joueurs au "sang africain" passés par la Maison Blanche. A voir si les principaux intéressés réagiront dans les jours à venir.