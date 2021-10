Afghanistan : les femmes redoutent le pouvoir taliban

Tangi Saidan est un village situé au cœur des montagnes du centre-est de l'Afghanistan et dirigé depuis un quart de siècle par les talibans.

Ici, dans une clinique gérée par le Comité suédois pour l'Afghanistan, les femmes travaillent toujours aux côtés des hommes. Les talibans autorisent une certaine souplesse dans les règles concernant la mixité entre hommes et femmes.

Il y a sept femmes parmi les 28 membres du personnel de la clinique : une infirmière, une spécialiste des vaccins, deux sages-femmes, une nutritionniste et deux femmes de ménage qui travaillent souvent aux côtés des hommes.

Jamila a 55 ans et est infirmière. Elle estime que dans cette région, "Oui, absolument, je suis un modèle. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait aucune femme enseignante ou infirmière. Je les ai cherchées dans notre village mais je n'ai pas trouvé une seule femme instruite. Quand elles m'ont vue, cela les a encouragées."

Défendre ses droits

Les talibans, qui ont pris le pouvoir à Kaboul en août dernier, après le retrait des soldats américains, n'ont pas encore publié de directives claires sur la manière dont ils gouverneront conformément à la charia.

Dans un premier temps, ils avaient ordonné aux femmes de ne pas reprendre le travail tant que la loi islamique ne serait pas entrée en vigueur.

Par la suite, ils ont rappelé dans les cliniques et les hôpitaux les femmes qui y travaillent. Mais, beaucoup d'entre elles ont eu trop peur pour y retourner. Mastura a 27 ans et est sage-femme.

"Tout le monde s'inquiète de ses droits car les droits de toutes les femmes seront violés. Ce n'est pas parce que j'ai un travail ici que les droits des autres femmes ne seront pas violés. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe ailleurs juste parce que moi, j'ai un emploi. En tant que femmes, nous devons défendre nos droits", dit la sage-femme.

Les femmes afghanes veulent continuer à aller à l'école

Inquietudes internationales

Dans un Afghanistan profondément conservateur, les femmes et les hommes sont censés être suivis par un professionnel de la santé du même sexe.

Le service de santé du pays est au bord de l'effondrement, les pays occidentaux ayant réduit l'aide qu'ils octroyaient aux cliniques et aux hôpitaux.

L'Union européenne et les Etats-Unis se sont récemment dit inquiets de la situation des femmes en Afghanistan et ont appelé les talibans à éviter toute forme de discrimination et d'abus à leur égard.

Les talibans ont tenté de leur côté de rassurer la population et la communauté internationale, en affirmant qu'ils se montreraient moins stricts que par le passé. Mais, dans la fonction publique, les femmes n'ont pas encore repris le travail.

