Affaire du bus de Dortmund : la justice allemande va livrer son verdict

Après onze mois de procès, le parquet a requis la prison à vie contre Sergueï Wenergold, cet allemand de 29 ans qui avait commis le 11 avril 2017 un attentat à l'explosif contre le bus du Borussia Dortmund.

Wenergold a reconnu avoir fait exploser les trois bombes au passage du bus de l'équipe, qui se rendait au stade pour jouer un match de Ligue des champions contre Monaco.

Cependant, il a assuré n'avoir voulu tuer personne.

Pour le procureur en revanche, son but était bien de tuer le plus de monde possible pour faire chuter le cours en bourse de l'action du Borussia.

Marcel Schmelzer lors du procès

L'accusé avait acheté pour 26 000 euros de produits financiers du Borussia, en pariant sur une chute brutale des cours. Son plan aurait pu lui rapporter près de 500 000 euros, selon l'accusation.

Plusieurs joueurs de Dortmund, dont Marcel Schmelzer ou encore Marc Bartra, qui avait été le joueur le plus touché physiquement, sont venus témoigner pour dire à quel point l'attentat les avait traumatisés.

Certains ont eu besoin d'un suivi psychologique pendant des mois.

L'audience finale est prévue à partir de 13h00 TU.

Finale retour de la Copa Libertadores : décision imminente

La bus de Boca Junior avant le match retour

Depuis samedi soir, les violents incidents, dont l'attaque du bus de Boca Junior par des supporters de River Plate aux abords du Stade Monumental, ont fait le tour du monde...

Après avoir donné son accord pour un report du match, Boca Juniors réclame désormais une victoire sur tapis vert.

Boca demande que River soit sanctionné car l'attaque à coup de pierres et de gaz lacrymogènes de son autocar été perpétré par des supporteurs ultras de River.

Le club est soutenu par de nombreux acteurs du football argentin donc un certain Diego Maradona.

Le président de la Conmebol Alejandro Dominguez a lui appelé les présidents des deux clubs à parvenir à un compromis pour que puisse être jouer cette finale qui rapporterait des sommes folles à la confédération sud-amércaine.

Signe de la febrilité ambiante autour de ce Superclasico, le responsable de la sécurité de la ville Buenos Aires, Martin Ocampo, a été forcé de démissionner ce lundi.

CAN féminine 2018 : place aux 1/2 finale

Le premier match de ce dernier carré opposera le Cameroun au Nigéria à partir de 15h30 TU.

Les Camerounaises auront fort à faire face au Nigérianes qui sont quasiement imbattables sur le continent puisqu'elles ont remporté la compétition à dix reprises.

Le deuxième match mettra lui aux prises l'Afrique du Sud au Mali à 18h30 TU.

Les trois premières nations à l'issue de la compétition seront automatiquement qualifiées pour le Mondial 2019 qui se disputera en France en juin prochain.