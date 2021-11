Actualités

Journal 17 h TU (11.11.2021)

Le chef de la diplomatie malienne et son homologue russe réaffirment leur volonté de poursuivre le partenariat militaire entre les deux pays. L'Afrique du Sud en deuil suite au décès de l'ancien président et prix Nobel de la paix Frederik De klerk. Le Sénégal, au lendemain des tensions suite à la brève interpellation de trois opposants. Et puis la lutte contre le réchauffement climatique.