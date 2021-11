L'Afrique se bat contre les changements climatiques

Prévenir l'érosion

Face à l'érosion et à la désertification, de plus en plus d'agriculteurs ne peuvent plus utiliser leurs champs. Avec un système d'irrigation spécial, Sounna Moussa du Niger rend son sol à nouveau fertile. Sa technique est vieille de plusieurs siècles, mais avait été complètement oubliée. Les experts recommandent également de planter des cultures plus traditionnelles plutôt que des monocultures.