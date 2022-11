Céréales ukrainiennes : l'accord reconduit pour cet hiver

La Russie a confirmé la prolongation de l’accord céréalier avec l’Ukraine. Cela, "sans aucun changement dans ses termes et sa portée", a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué.

Moscou s'était brièvement retiré fin octobre de l'accord, dénonçant l'utilisation du couloir humanitaire par Kiev "à des fins militaires". Des accusations démenties par l'Ukraine.

La réaction de Moscou était attendue, après que trois autres parties impliquées dans l’accord, l’Onu, la Turquie et l’Ukraine ont confirmé plus tôt ce matin cette entente.

Un accord pour quatre mois

L’accord céréalier en mer Noire devait expirer vendredi soir à minuit. Les exportations ukrainiennes vont donc pouvoir se poursuivre après cette date. Elles vont continuer encore cet hiver, pour 120 jours, a précisé le président turc.

L’Ukraine représente un gros exportateur de céréales

Recep Tayyip Erdogan a souligné "l’importance et le bénéfice" de la poursuite des exportations ukrainiennes "pour l’approvisionnement et la sécurité alimentaire dans le monde". Selon ses chiffres, près de 500 bateaux et plus de 11 millions de tonnes de céréales et de produits alimentaires ont été livrés depuis l’été.

Le président ukrainien a rappelé que son pays avait proposé de "prolonger indéfiniment” l'initiative de la mer Noire. "C'est vital pour la stabilité", a indiqué Volodymyr Zelensky.

Levée d'obstacles pour la Russie

De son côté, le Secrétaire général des Nations unies a salué cette prolongation. Dans son communiqué, Antonio Guterres relève par ailleurs que "l'Onu est pleinement engagée à lever les obstacles qui entravent les exportations de produits agricoles et engrais de la Fédération de Russie".

Les pays en développement profitent aussi de la prolongation de l’accord céréalier

Moscou avait en effet insisté ces dernières semaines sur le principe de ses propres exportations d’engrais et de produits alimentaires. L’Onu a ainsi facilité la livraison d’engrais russes, la première cargaison ira au Malawi, en Afrique australe.

Avant l’invasion de l’Ukraine, Moscou et Kiev fournissaient près d’un quart des exportations de céréales dans le monde. La reconduction ce jeudi de l’accord céréalier devrait stabiliser les cours sur les marchés internationaux et permettre de ravitailler les populations les plus vulnérables.

Sur les 11 millions de tonnes de céréales livrées, 40% l’ont été aux pays en développement. Le port de Djibouti a pu voir ainsi accoster fin août un navire chargé de blé pour l’Ethiopie.