Accord de paix signé à Bangui

FlashInfo 17HTU ( 02.02.19)

Un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés de Centrafrique a été "obtenu" à Khartoum. Selon le gouvernement, le documenet "devrait être paraphé demain" dimanche et signé "à Bangui dans quelques jours". Information confirmée par le Commissaire de l'Union africaine (UA) à la paix et la sécurité, Smaïl Chergui. Image d'illustration.