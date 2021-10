Abdulrazak Gurnah, Prix Nobel de littérature 2021

Son nom et son visage apparaissent désormais à la Une des médias du monde entier, mais avant tout des médias tanzaniens et africains. Fierté pour le continent alors que jusqu’ici, 80% des lauréats étaient européens ou américains.

L’Académie suédoise avait promis d’élargir ses horizons… elle tient aujourd’hui sa promesse.

Quelques minutes après l’annonce, Abdulrazak Gurnag n’en revenait toujours pas.

“Ils viennent de m’appeler il y a 15 minutes. Je pensais que c’était une blague… vraiment… parce que je n’y croyais pas du tout. J’étais justement en train de me demander qui avait décroché le prix”, a-t-il confié par téléphone à l’Académie des Nobel.

Abdulrazak Gurnah est cconnu notamment pour ses romans "Paradise" ("Paradis", 1994) et "By the sea" ("Près de la mer", 2001).