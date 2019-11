A Hong Kong, des manifestants retranchés dans l'université

A Hong Kong, l'interdiction faite aux manifestants de se dissimuler la figure est "anticonstitutionnelle". Ainsi en a décidé la Haute Cour.



Plus tôt dans la matinée de ce lundi, les violences sont encore montées d'un cran devant l'Ecole polytechnique, où se sont retranchés des manifestants en colère.

Après les attaques de ce week-end à coups de flèches, de lance-pierres et de cocktails Molotov contre la police, les forces de l'ordre ont menacé de répliquer à balles réelles.

Pour l'heures, la répression s'organise à renfort de gaz lacrymogène et canons à eau. Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment.

Le président de l'université, Ten Jin-Guang, a enregistré un message vidéo dans l'espoir de calmer la situation:

"Protestataires du campus polytechnique, j'ai étroitement échangé avec la police depuis hier soir. Nous avons reçu l'assurance d'une suspension temporaire de l'usage de la force, à la condition qu'aucun manifestant n'use non plus de la violence. De plus, nous avons également reçu de la police la permission que vous vous retiriez paisiblement du campus. Et je vous accompagnerai personnellement jusqu'au poste de police pour m'assurer que votre cas est traité avec équité. Pour les étudiants de polytechnique, notre bureau de conseil et de bien-être vous prodiguera tout le soutien et les conseils dont vous avez besoin en ces temps difficiles. J'espère que vous accepterez la trêve temporaire proposée et que vous quitterez le campus de façon pacifique."



(avec agences)