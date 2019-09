800.000 fidèles attendus pour la messe du pape à Madagascar

Toutes les cloches des églises catholiques ont carillonné à l’arrivé du pape François ce vendredi à Madagascar. "Le pape vient ici pour semer la paix et l’espérance, pour moi il vient pour nous donner espoir", explique cette femme qui fait partie des milliers de fidèles et de simples citoyens qui ont longé la route de l’aéroport international et se sont positionnés sur le trajet pris par le convoi du patron de l'église catholique.

Dès sa descente d’avion, celui-ci a eu un entretien avec le président Andry Rajoelina avant de poursuivre sa route à bord de la papamobile, entièrement fabriquée sur la Grande île par Karenjy, un constructeur automobile local.

L'un des fidèles estime que "c’est vraiment quelque chose de bien pour Madagascar. Je pense que cela va donner un coup de pouce à Karenjy pour s’imposer sur le marché de l’automobile et c'est une publicité pour Madagascar en général".

Laisser la politique de côté

Le programme de ces trois jours à Madagascar est bien chargé pour le pape François. Tous les accès aux sites visités par le pontife sont strictement réglementés.

Au-delà de son entretien avec Andry Rajoelina au palais d’Iavoloha, le pape doit rencontrer la société civile, le corps diplomatique et les évêques malgaches. Enfin, François doit visiter la tombe de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo et rejoindre les jeunes à travers une veillée dans le champ diocésain du site de Soamandrakizay.

Pour le père Germain Rajoelison, vice-coordonnateur du comité d’organisation de la visite du pape, "c’est important pour nous Malgaches et pas seulement les catholiques de recevoir cette visite du pape. C’est un évènement très important, très attendu et qui va apporter un nouveau souffle au pays. C’est aussi une opportunité pour Madagascar pour aller de l’avant et réaliser le progrès tant attendu."

Toutes les rues par lesquelles le pape passera sont ornées de drapeaux du Vatican et de Madagascar mais aussi de la photo du pape François.

Durant cette visite pontificale, la trêve politique s’est imposée, laissant place à la foi et au recueillement dans un pays où la crise politique n'est jamais très loin.