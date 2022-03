Afrique

Deux femmes au volant d'un garage

En Gambie, le centre-ville de Serekunda abrite le seul et unique garage détenu et géré par des femmes. Fatoumatta Jammeh et Ida Faal ont uni leurs forces pour casser les stéréotypes et s'imposer dans la branche. Mais convaincre leurs proches n'a pas été facile.