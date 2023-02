L'économie tchadienne sous le poids du nombre de généraux

A défaut d’un inventaire, il n’existe aucun chiffre officiel sur le nombre de soldats, ni de généraux que compte l’armée nationale tchadienne. Mais selon plusieurs sources, le Tchad compterait plus de 600 généraux.

Ces généraux sont pour la plupart membres de la communauté Zaghawas dont est issu le défunt président Idriss Déby Itno, et de la communauté Gorane, à laquelle appartient son fils Mahamat Idriss Deby , actuel président de transition qui a pris le pouvoir après sa mort.

C’est pourquoi, certains observateurs qualifient l'armée tchadienne de clanique.

Trois raisons justifieraient cette pléthore des généraux.

"La première raison c'est qu'il faut ces distinctions aux personnes à qui on va affecter de l'argent public de manière pré-blanchie on va dire. La deuxième raison, c'est un moyen de contrôle de l'armée parce que cela permet au président de ne pas avoir une très grande cohésion au sein de l'armée dans sa globalité". explique Beral Mbaikoubou, membre du parlement de transition. .

Il poursuit en disant que "cela permet un contrôle très facile de l'appareil militaire. La dernière raison, je pense, c'est simplement pour que l'armée reste dans ce bordel qui permet de martyriser et de persécuter le peuple".

Depuis l'accession au pouvoir d'Idriss Déby Itno, plus de 30 généraux ont été nommés dans l'armée Image : Denis Sassou Gueipeur/AFP

La majorité de ces généraux sont soit des anciens rebelles soit des civils proches du pouvoir. Cette multiplication des chefs représente une lourde charge pour l’économie nationale, estime l’universitaire Nasra Djimasngar, président du parti d’opposition Un nouveau jour.

"Un général de l'armée au Tchad aujourd'hui, en termes d'indemnités, gardes du corps, chauffeurs, véhicules et entretiens, logement et tout… il se retrouve avec un minimum de quatre millions de francs CFA par mois. Aujourd'hui, on se retrouve avec entre 800 et 1.000 Généraux au Tchad. Multipliez ce nombre par quatre millions et vous verrez ce que ça coûte au Trésor public tchadien. Et avec l'accord de Doha , il va y avoir bientôt la démobilisation et l'intégration des rebelles dans l'armée nationale. Ce qui viendra encore augmenter le nombre des généraux".

Selon une étude réalisée par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) en Suède, le Tchad occupe le 21e rang en Afrique en ce qui concerne les dépenses militaires en 2021.

Les dépenses militaires du Tchad sont évaluées cette année à 331 millions de dollars américains, soit 3,1% du PIB.

Aucune des autorités contactées par la Deutsche Welle à ce sujet, n’a souhaité réagir.