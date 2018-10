60 ans d’indépendance : la Guinée toujours dépendante de la France ?

La célébration du 60e anniversaire de la Guinée est placée sous le signe du panafricanisme.

Après 60 ans d’indépendance en trois républiques, la Guinée peine à accroitre et à rentabiliser convenablement ses activités socio-économiques. Les principaux défis sont le chômage et le manque de perspectives pour les jeunes explique un consultant en communication. Selon Ibrahima Sory Cissé, la Guinée n’est pas totalement indépendante. Pour lui cette situation s’expliquerait par l’implication de la puissance coloniale dans la prise des grandes décisions. Il met aussi l’accent sur le manque de formation des jeunes.

"La Guinée est allée à l’indépendance sans réunir les fondamentaux. La formation et l’indépendance linguistique. Cela veut dire quand on n’est pas culturellement indépendant on n’est pas du tout indépendant. Pour être indépendant il faut se former, maitriser la science d’abord et la technique pour tutoyer qui que ce soit. Quand vous prenez la formation en Guinée elle est encore déficitaire",explique le consultant.

L'implication de la jeunesse dans le développement du pays

Pour certains, la Guinée s’est inscrite de manière exemplaire dans les annales de l’histoire de la décolonisation des pays africains à travers son "non" au referendum de 1958. Sansi Kaba Diakité écrivain guinéen, indique que tout était mis en œuvre par les autorités de la première république pour le développement du pays.

"La Guinée avait sa voix partout. On avait une école performante une université performante ensuite d’autres universités sont venues. On avait des usines partout. Sur le plan sportif et sur le plan culturel la Guinée avait pris un élan extraordinaire. Je voudrais demander à nos frères et sœurs de regarder la Guinée de 1960 et 1970. Ce qui s’est passée en guinée s’est passée dans d'autres pays. Il y a eu de la violence il y a eu des moments où le pays a basculé." L'écrivain estime que la Guinée peut bien se développer si les fils du pays s'unissent.

Le 60e anniversaire de l’indépendance de la Guinée est célébré à un moment où le pays constitue un important point de départ massif des jeunes et de manière irrégulière en direction des autres pays du continent et de l’Occident. La principale argumentation brandie par ces jeunes est le manque d’emploi et sa conséquence d’aggravation de la pauvreté.

Une grande cérémonie est prévue à cette occasion au stade du 28 septembre.

Une dizaine de chefs d’Etat, de gouvernements et des mouvements de libérations africains participeront à ces festivités.