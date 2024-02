Les attentes du sommet de l'UA

Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, accueille samedi et dimanche le 37e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour : les conflits en Libye et au Soudan, le report de la présidentielle au Sénégal, ou encore l'escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda. Les dirigeants vont également se pencher sur les turbulences traversées par la Cédéao avec le départ annoncé de trois pays du Sahel : le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

L'interview de Patrick Mboyo Bakambo To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Les présidents africains vont également désigner un nouveau président en exercice de l'organisation. Selon plusieurs sources, c'est le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani qui va remplacer son homologue mauritanien Azali Assoumani.

Comment l’UA devrait réagir aux différentes crises en cours sur le continent et aux régimes militaires ? Voici l'analyse de Patrick Mboyo Bakambo, docteur en droit et chercheur en droit public et en sciences politiques à l’université Paris-Saclay en France.

Cliquez sur l'image (ci-dessus) pour écouter l'intégralité de l'interview.