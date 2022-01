Afrique : l'année 2021 en images

A la tête du commerce mondial

Avec Ngozi Okonjo-Iweala, c'est une experte africaine de l’économie qui dirige l'OMC depuis mars. L'ancienne ministre nigériane des Finances et des Affaires étrangères et ancienne présidente du conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI) a pour priorités l'équité en matière de vaccination et une meilleure participation des pays dits en développement.