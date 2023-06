Il y a 70 ans, l'insurrection populaire du 17 juin en RDA

70 ans plus tard, c’est la guerre en Ukraine qui reprend certains motifs de ce 17 juin, entre impérialisme russe et combat pour la liberté.

C’était il y a 70 ans. L’Allemagne commémore ce samedi l’insurrection populaire du 17 juin 1953, lorsqu’un million d’habitants de l’ancienne Allemagne de l’Est (RDA) s’étaient soulevés contre le régime communiste pour dénoncer des conditions économiques et sociales désastreuses.

Les chars soviétiques avaient fini par mater la contestation dans le sang.

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde se divisait en deux grands camps : les démocraties capitalistes d’un côté, avec les Etats-Unis en tête, et les dictatures communistes de l’autre, dominées par l’Union soviétique.

C’est le début de la Guerre froide. La ligne de démarcation idéologique et politique séparant les deux blocs passe par l’Allemagne et Berlin, divisés.

Pendant que l'économie de marché dynamise la reconstruction à l'Ouest, l'économie planifiée à l'Est entraîne d'importantes pénuries.

Rapidement après la création de la RDA, viennent à manquer des produits de base comme des chaussures Image : AP/picture alliance

Une grave crise alimentaire donne lieu à d’énormes files d’attente devant les distributions de nourriture. Dans l’industrie, à la traine, le pouvoir exige toujours plus de rendements, mais sans pour autant augmenter les salaires. Enfin, la répression bat son plein, les opposants sont jetés en prison.

Chars russes

Le 17 juin 1953, quatre ans à peine après la création de l’Etat est-allemand, la situation dégénère. Près d’un million de personnes participèrent au soulèvement populaire, à Berlin-Est mais aussi à travers 700 localités du pays.

Ils prennent d’assaut des locaux de la Stasi, la Sécurité d’Etat, montent des piquets de grève devant les usines.

D'après de recherches menées en l'année, 55 décès sont attestés par des sources, dont quatre femmes, lors du soulèvement populaire. Image : UPI(picture alliance/dpa

Mais cet appel de liberté sera écrasé par le bruit de chenilles des chars soviétiques envoyés par Moscou. Des dizaines de personnes perdent la vie lors d'affrontements dans la rue ou sont condamnées à mort par la suite. Beaucoup sont emprisonnés pendant des années.

Les mouvements de libération en Hongrie (1956), en Tchécoslovaquie (1968) et en Pologne (1980) connaîtront le même sort.

Parallèles avec l'Ukraine

Et c’est là que l’on peut tenter de dresser des parallèles avec la guerre en Ukraine. Deux blocs s’opposent à nouveau et la Russie, aujourd’hui dirigée par Vladimir Poutine, refuse de voir l'Ukraine, ancien Etat soviétique, lui préférer l’Occident et dénie tout simplement à l’Ukraine, devenu un Etat indépendant après la dissolution de l’URSS, le droit d’exister.

La mort de Staline en mars 1953 avait pourtant nourri l'espoir d'un changement en RDA Image : Röhnert/Keystone/picture alliance

Il y a 70 ans, le 17 juin, les démocraties occidentales, menées par les Etats-Unis, hésitaient à soutenir le soulèvement populaire en RDA, par peur d’une guerre nucléaire.

Mais si cette inquiétude hante également le conflit en Ukraine, que ce soit par le déploiement d’armes atomiques par la Russie ou le spectre d’un accident à la centrale nucléaire de Zaporijia, l’Europe, les Etats-Unis et l’Otan sont derrière les Ukrainiens, et leurs aspirations à la liberté.