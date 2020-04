125 députés à choisir au second tour des législatives au Mali

Les électeurs maliens commençaient ce matin à rejoindre les bureaux de vote installés dans le cadre du second tour des élections législatives. Le vote a également commencé dans les régions éloignées de la capitale, notamment à Ségou et Mopti (centre) et Gao (nord), selon des témoins joints par l'AFP. Le scrutin est maintenu malgré la présence du Covid-19 qui continue de se propager au Mali et les inquiétudesexprimées face à l'insécurité dans ce vaste pays de l'Afrique de l'Ouest.

Plus de 7,6 millions d'électeurs enregistrés devraient choisir les candidats qui occuperont les 125 sièges qu'il reste à pourvoir à l'Assemblée nationale. Le premier tour avait permi d'attribuer 22 sièges de députés. Les opérations de vote devraient s'arrêter à 18H locales (18H GMT) et les résultats sont attendus la semaine prochaine.

En 2013, l'opposant Soumaila Cissé (droite) avait affronté l'actuel président Ibrahim Boubacar Kéita lors de la présidentielle

Le premier tour a eu lieu le 29 mars

Le premier tour a pourtant été organisé quatre jours après l'enlèvement du principal opposant politique Soumaïla Cissé, ancien candidat à l'élection présidentielle et dirigeant du parti Union pour la République et la Démocratie (URD).

Soumaïla Cissé a été enlevé avec une dizaine d'autres de ses collaborateurs durant la campagne électorale. Plus de trois semaines après, un groupe d'otages a été libéré alors que l'opposant est resté détenu avec d'autres otages.

Lire aussi → Mali : la négociation privilégiée pour libérer Soumaila Cissé et ses proches

Malgré cette situation, Soumaïla Cissé a gagné le vote dans la circonscription de Niafunké, dans la région de Tombouctou où il a été enlevé et dans laquelle il s'était présenté comme candidat aux législatives.

Progression du Covid-19

Ce second tour des législatives se tient aussi malgré la propagation au Mali du coronavirus. À ce jour (19.04.2020), 171 cas positifs ont été recensés avec 13 morts suite à l'infection à ce virus contagieux qui provoque un trouble respiratoire au stade avancé.

Des mesures d'hygiène sont mises en place. Il s'agit notamment de dispositifs de lavage des mains dans chaque bureau de vote et des désinfectants alcoolisés.

Des précautions de distanciation sociale sont en vigueur mais celles-ci ne sont pas toujours respectées, selon le témoignage d'un reporter de l'agence de presse allemande dpa.

Au Mali comme dans d'autres Etats du Sahel, des groupes armés continuent de mener leurs activités terroristes. Certains d'entre eux ont rallié l'organisation Etat islamique ou le réseau Al Qaïda.

Des soldats allemands participent à la formation des soldats maliens dans le cadre de la mission EUTM. L'Allemagne vient d'ailleurs de renforcer son appui budgétaire à cette formation. Mais à cause de la pandémie du Covid-19, cette mission est pratiquement à l'arrêt.