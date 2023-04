Mannschaft : un 1000è match face à l'Ukraine

"Nous souhaitons utiliser ce 1000è match pour envoyer un signal clair en faveur de la paix et de l'entente entre les peuples et contre la guerre et la destruction. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir disputer un match international avec et pour l'Ukraine à l'occasion de notre jubilé", a déclaré Bernd Neuendorf, le président de la DFB (la fédération allemande de football), via un communiqué.

Une rencontre de charité

Par le biais de cette rencontre, l'équipe nationale poursuit avec ce match "l'engagement de la DFB en faveur des institutions et des organisations des personnes souffrant de la guerre d'agression russe en Ukraine", a poursuivi Bernd Neuendorf.

Cette rencontre, qui aura lieu à Brême le 12 juin prochain, devrait être planifiée comme étant un match de charité. C'est-à-dire que tous les bénéfices liés à ce match iront à des associations.

Ce sera le premier match de l'équipe nationale allemande à Brême depuis 2012 Image : AP

Deux autres adversaires en juin

Toujours au cours du mois de juin, la Mannschaft affrontera deux autres équipes : elle évoluera contre la Pologne à Varsovie le 16, puis à Gelsenkirchen le 20 contre la Colombie.

En ce qui concerne le reste de l'année 2023, l'Allemagne jouera deux matchs au cours du mois de septembre - une à Dortmund (probablement contre la France), l'autre à Wolfsburg. En octobre, la Mannschaft se rendre sur la côte est des Etats-Unis où elle disputera là aussi deux rencontres.