100 francs CFA par Congolais pour le Pool

L'initiative de l'ONG Hope Congo vise à collecter environ 300 millions de francs CFA pour débuter la réhabilitation des infrastructures détruites dans la région du Pool. L'ONG demande 100 francs CFA à chaque habitant du pays. Des caisses pour recueillir cet argent sont placées dans les administrations, les pharmacies, les aéroports et autres lieux publics.

Pour Gyldas Mayela, l'initiateur de ce projet, il s'agit " de demander à chaque Congolais qui aime son pays d'apporter une pièce de 100 francs, pour qu'au terme du processus on réussisse à réhabiliter quelques établissements dans le département du Pool. Une association ne peut pas tout faire, nous avons ciblé quatre districts dans lesquels nous allons travailler, il y aura aussi des équipements médicaux que nous allons acheter."

Beaucoup de matériels détruits

Le directeur départemental de l'enseignement de la région du Pool, Auguste Bidzouta décrit " des actes de vandalisme perpétrés par des personnes non identifiées et qui se caractérisent par la démolition des toitures des établissements scolaires, les portes des salles de classe, et même le vol du patrimoine scolaire."

" Il y a des tables-bancs qui ont été détruites et les planches ont servi de bois de chauffe ", regrette Auguste Bidzouta.

Peu d'espoir

L'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) doute pourtant de la réussite du projet lancé par Hope Congo. Trésor Nzila Kendet, directeur exécutif de l'OCDH pense que l'objectif du téléthon " est démesuré ".

L'ONG ne parviendra pas au résultat escompté, prédit-il." Vu la conjoncture économique du pays, même s'ils ne demandent qu'une pièce de 100 francs, je suis sceptique et je crains qu'on arrive à des situations d'arnaque ", avertit le responsable de l'OCDH.

Parallèlement, les Nations unies etle gouvernement congolais continuent de rechercher 12 milliards de francs CFA pour entamer la reconstruction du Pool.