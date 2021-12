10 patrimoines immatériels africains à connnaître

Le patrimoine oral Gèlèdé

Le Gèlèdé est pratiqué par la communauté Yoruba-nago établie au Bénin, au Nigeria et au Togo. Depuis plus d’un siècle, cette cérémonie a pour but de rendre hommage à la mère primordiale, Iyà Nlà, et au rôle que jouent les femmes dans l’organisation sociale et le développement de la société Yoruba. Il a été reconnu comme patrimoine de l’Unesco en 2008.