Étude clinique Covid en Afrique pour tester les traitements

Afrique : comment le continent fait face aux fake news

De plus en plus, des journalistes se lancent dans le fact-checking. Les infox sont dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Exemple lors des élections au Burkina Faso et en Guinée. L’Afrique n’a pas échappé non plus à l’infodémie, les fausses informations, pendant la première vague de la Covid-19. Alors qu’en RDC, les violences continuent dans l’Est avec leur lot d’infox. Tour d’horizon.