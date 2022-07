L'élite du football allemand retrouve les terrains

Premier gros test cette saison pour les Bavarois. Très actifs sur le marché des transferts, avec notamment les arrivées de Sadio Mané en attaque ou encore celle de Matthijs de Ligt en défense, sans oublier la signature du prodige Mathys Tel, les Bavarois, champions d'Allemagne dix fois de suite arrivent dans ce nouvel exercice avec une nouvelle fois de grandes ambitions.

Premier duel Nkunku-Mané

En face, le RB Leipzig n'a pas été très actif sur le marché des transferts, mais est quand même parvenu à prolonger le contrat de Christopher Nkunku.Auteur d'une saison XXL, ponctuée par 32 buts et 20 passes décisives, l'international français d'origine congolaise s'est engagé avec le RB, tenant du titre en Coupe d'Allemagne, jusqu'en 2026, en dépit de l'intérêt de nombreuses grosses écuries européennes.

Ce sera donc Nkunku qui sera chargé de faire plier la défense du Bayern Munich. De l'autre côté, Sadio Mané devrait être aligné d'entrée en pointe, en remplacement de Robert Lewandowski, parti au Barca.

RB Leipzig-Bayern Munich, c'est demain (30.07) soir, à partir de 18h30 TU.

Christopher Nkunku sera-t-il encore inarrêtable cette saison ?

DFB-Pokal : Stuttgart premier de cordée

Outre la Supercoupe, la Coupe d'Allemagne reprend également ses droits. Début du premier tour ce vendredi (29.07), avec de nombreuses écuries de Bundesliga qui voudront tout faire pour s'éviter une déconvenue face à des équipes plus modestes. C'est le cas notamment de Stuttgart, qui se rend dans l'est de l'Allemagne pour y affronter le Dynamo Dresde.

Privé de deux joueurs importants de son effectifs, à savoir l'arrière gauche Borna Sosa et le buteur Sasa Kalajdzic, blessés, Stuttgart pourrait enregistrer le retour de Silas Katompa Mvumpa. Le Congolais semble en effet remis de sa longue blessure à l'épaule. Un retour bienvenu pour l'entraîneur Pellegrino Matarazzo, qui s'attend à une rencontre compliquée devant un public chaud bouillant :

"Ce n'est pas un tirage facile. Ce sera même un défi que de jouer à Dresde. Il est vrai que nous sommes favoris, et nous voudrons le prouver sur le terrain. Mais le Dynamo est une équipe ambitieuse, qui veut immédiatement remonter en deuxième division, et puis...si vous avez déjà été à Dresde, vous savez à quel point le stade peut être chaud là-bas. Nous sommes prêts à vivre un match intense. A nous maintenant de mettre en valeur nos qualités et de nous imposer", a déclaré le technicien américain en conférence de presse.

Silas Katompa Mvumpa n'a plus joué depuis le mois de février

Dynamo Dresde contre Stuttgart, coup d'envoi prévu à 16h TU. En parallèle, deux rencontres auront lieu : le 1.FC Nuremberg évoluera sur la pelouse du FC Kaan Marienborn, qui évolue en quatrième division, tandis que Karlsruhe sera dans le nord du pays et jouera contre le TSG Neustrelitz, équipe de cinquième division et l'un des petits poucets de ce premier tour.

Dortmund, la vie sans Haller

Ce soir, le Borussia Dortmund sera en Bavière pour jouer contre Munich 1860. Une équipe que le BvB avait déjà affronté en 2013, lors du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. A l'époque, Dortmund avait gagné 2-0. Ce soir, cela risque d'être malgré tout compliqué pour les joueurs d'Edin Terzic. En effet, Dortmund sera privé pendant de longs mois de Sébastien Haller, victime d'un cancer aux testicules. Malgré tout, le directeur sportif Sebastian Kehl estime que l'effectif du Borussia a suffisamment de qualité pour pallier à l'absence de l'international ivoirien :

"Honnêtement, je pense que notre effectif nous offre diverses solutions. Donyell Malen est dans une bonne forme en ce moment, Youssoufa Moukoko se développe très bien. Notre entraîneur a le choix entre diverses options. Malgré tout, il est vrai qu'un joueur du profil de Sébastien Haller nous manque. Nous allons étudier diverses pistes, et nous recruterons quelqu'un que si cela fait sens", a déclaré Kehl en amont de la rencontre.

Parmi les différents attaquants liés au Borussia Dortmund, il y a notamment Mauro Icardi, Edinson Cavani ou encore Edin Dzeko.

Munich 1860 contre le Borussia Dortmund, c'est ce soir à partir de 18h45 en temps universel.