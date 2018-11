Élection présidentielle dans le calme à Madagascar

Ce mercredi, le temps était au beau fixe. Tôt le matin, les électeurs ont rejoint les bureaux de vote pour accomplir leur devoir, la majorité des inscrits ont choisi de voter dans la matinée pour pouvoir vaquer à d'autres activités, mais d'autres ont plutôt préféré s'y apprêter dans l'après-midi.

"On a voté à 14 heures et il n'y a pas eu beaucoup de monde, en plus la liste c'était moitié-moitié avec signature", confie une électrice.

"C'est bien qu'on puisse exprimer son choix, participer à la vie du pays, dans l'espoir que notre choix sera le bon", espère un autre qui est venu dans la matinée.

"Il est très important de pouvoir exprimer sa voix parce que déjà c'est un droit et c'est aussi pour respecter la constitution", affirme une autre électrice qui a consaté "une très longue file d'attente".

Les 36 candidats à la magistrature suprême ont voté chacun dans leur circonscription dans la matinée ou en début d'après-midi.

Parmi les candidats, le président sortant Andry Rajoelina

Des procédures de vote trop lentes

Toutefois, dans plusieurs quartiers de la capitale comme dans les régions, les électeurs se sont plaints de la lenteur des différentes procédures au sein des bureaux de vote.

Les électeurs inscrits sur la liste électorale, arrêtée le 15 avril de cette année, n'ayant pas eu de carte d'électeur, ont quand même pu voter en apportant avec eux leur carte d'identité nationale, leur passeport ou leur permis de conduire.

Selon le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, rien que pour la matinée, le taux de participation était de 40 à 45% sur tout le territoire.

Aucun incident enregistré

Les observateurs, eux aussi, ont été sur le terrain tôt ce matin pour suivre de près le déroulement du processus électoral.

"Nous avons déployé nos observateurs fin septembre, nous avons suivi la campagne électorale, et bien sûr nous sommes présents dans toutes les régions du pays le jour du vote", rappelle le Chef des observateurs de la Mission d'observation électorale de l'Union européenne à Madagascar, Cristian Preda.

Les résultats de la présidentielle malagache devraient être annoncés dans un délai de neuf jours

"Ce matin, nos observateurs ont pu suivre l'ouverture des bureaux de vote au niveau des 22 régions du pays. Tout se passe dans le calme, le processus est ordonné, il n'y a pas eu d'incident, ni de violence", se félicite-t-il, tout en espérant que "l'atmosphère calme et ordonnée continuera toute la journée et surtout après la fermeture des urnes".

"Nous nous attendons à ce que les institutions qui ont cette mission prononcent les résultats et nous espérons bien que ces élections seront une occasion de consolider les acquis démocratiques des Malgaches", dit encore Cristian Preda.

Selon le président de la HCC, Jean Eric Rakotoarisoa, la Haute Cour Constitutionnelle proclamera les résultats officiels de l'élection présidentielle au plus tard neuf jours après la publication des résultats provisoires par la CENI et après la vérification et le contrôle des procès verbaux et des feuilles de dépouillement.