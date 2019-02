Élection au Sénégal : l'attitude du Premier ministre critiquée

Lors d'une conférence de presse ce lundi 25 février à Dakar, le Collectif des organisations de la société civile est monté au créneau pour dénoncer l’attitude du chef de gouvernement. Ce Collectif est à la fois en amont et aval du contrôle du déroulement de tout le processus électoral à travers sa plateforme Sunu Election pour la consolidation de la démocratie au Sénégal.

Le Collectif a travaillé sur la remontée de l’ensemble des résultats de la présidentielle du 24 février. Son dirigeant le professeur Babacar Guèye a déploré lundi les déclarations du Premier ministre sénégalais qui a donné, dimanche soir, le président sortant Macky Sall gagnant avec 57% des voix. “En le faisant le Premier ministre a violé le code électoral parce qu’il ne lui appartient pas de proclamer les résultats d’une élection présidentielle, estime M. Guèye. Il y a des instances qui sont habilitées de le faire”.

En vue de participer à la crédibilité et la transparence du scrutin présidentiel, le Collectif a mis en place des observateurs de la société civile. Un dispositif technique et opérationnel permettant de déceler les irrégularités, de les prévenir et au besoin de les corriger avec l’ensemble des parties prenantes au processus électoral. Au total 3000 observateurs ont été déployés par le Collectif sur l’ensemble du territoire national. “En s’appuyant sur ce dispositif, assure M. Guèye, les missions d’observations de la société civile disposent de suffisamment d’éléments pour apprécier la transparence et la sincérité du scrutin en temps opportun.”

Dans sa démarche de renforcement des acquis de la démocratie au Sénégal, le Collectif des organisations de la société civile est soutenu par des partenaires africains et internationaux comme l’Organisation internationale de la francophonie, l’USAID, la Fondation Osiwa et la fondation allemande Konrad Adenauer.