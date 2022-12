Eco Afrique

écoafrique — Le magazine environnemental

Cette semaine dans écoafrique, on voit comment les vagues de chaleur menacent les disponibilités alimentaires en Tunisie et comment les cours d’école parisiennes s’adaptent au réchauffement climatique, et l’on découvre l’insecte qui grignote des plantes envahissantes en Afrique du Sud.