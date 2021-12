Eco Afrique

À toi de jouer : le vélo-cargo a le vent en poupe

Un projet déployé à Bonn, en Allemagne, permet d’emprunter gratuitement des vélos-cargos. Soutenu par des dons et porté par des bénévoles, il vise à vider les rues des voitures (en stationnement), et à réduire le trafic et les émissions polluantes.