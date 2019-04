شرکت‌هایی هوایی دیگر نمی‌خواهند در مقابل مسافران "بد رفتار" از خود انعطاف نشان دهند.

آژانس ایمنی خطوط هواپیمایی اروپا (EASA) از چند هفته پیش کمپینی را به نام "در پرواز من نه " (Not on my Flight) برای مقابله با مشکلات ناشی از خشونت رفتاری برخی از مسافران به راه انداخته است.

افزایش موارد خشونت رفتاری

شرکت هواپیمایی مجارستانی "ویزز ایر" روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) اعلام کرد که خطوط هوایی اروپایی می‌خواهند از طریق کمپین "در پرواز من نه " شمار مسافران بد رفتار را در هواپیماها کاهش دهند.

به گفته آژانس ایمنی خطوط هواپیمایی اروپا در حال حاضر با افزایش شمار خشونت‌های رفتاری در هواپیماها زمان اقدام عملی مقابله با این شرایط فرا رسیده است.

بر اساس آماری که از سوی این آژانس منتشر شده در هر سه ساعت در خطوط هوایی اروپا به دلیل رفتار خشونت آمیز یک مسافر امنیت پرواز به خطر می‌افتد. دست‌کم یک بار در ماه به طور متوسط یک هواپیما به دلیل مسافران بد رفتار مجبور به فرود اضطراری می‌شود.

مسئولان امنیت هوایی نسبت به افزایش خطرات ناشی از این گونه بدرفتارهای مسافران هشدار داده‌اند؛ چه خطرهایی که از طرف مسافران مست به وجود ‌می‌آیند و چه خطراتی که نتیجه رفتار خشونت‌آمیز مسافران در حال پرواز هواپیما هستند.

به دلیل وضع مقررات سخت‌گیرانه و خدمه آموزش دیده آمار موارد بروز رفتار خشن مسافران شرکت هوایی "ویزز ایر" در سال‌های گذشته ثابت باقی مانده است. اما بر اساس گزارش صنایع هواپیمایی در سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) آمار رفتار خشونت‌آمیز مسافران در خطوط هوایی دیگر یک سوم افزایش را نشان می‌دهد.

آژانس ایمنی خطوط هواپیمایی اروپا می‌گوید اگرچه این نوع مسافران در مجموع در اقلیت هستند اما رفتار آن‌ها "بر روی پروازی خوب و بدون دردسر و بر روی مسافران دیگر" تاثیر زیادی می‌گذارد.

نوشیدن الکل و کشیدن سیگار

شرکت "ویزز ایرلاین" خطوطی را برای توضیح "رفتار نادرست در هواپیما" معین کرده است. این شرکت در تعریف "برخوردهای ناراحت کننده و بدرفتاری از سوی مسافران" به این موارد اشاره می‌کند: نوشیدن بیش از اندازه الکل، مصرف مواد مخدر و سیگار کشیدن در توالت هواپیما، خشونت کلامی و یا رفتاری علیه خدمه هواپیما و مسافران دیگر و عدم پیروی او دستورات خدمه هواپیما.

خدمه خطوط هوایی با توجه با تمرینات فشرده و مرتب برای مقابله با این گونه رفتارهای ناخوشایند از سوی برخی از مسافران آموزش می‌بینند. شرکت‌های هوایی با نیروهای پلیس و امنیتی محلی نیز همکاری نزدیک دارند.

در کمپین جدید "در پرواز من نه" (Not on my Flight) خطوط هوایی مختلفی از جمله "ایزی‌ ایر" ریان‌ ایر"، شرکت هواپیمایی نروژ، شرکت هلندی "ک‌ ال‌ ام" شرکت کرده‌اند.