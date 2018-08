کنسرت بدرود با آریتا فرانکلین، "ملکه موسیقی سول"

در کنسرتی که پیش از خاک‌سپاری آریتا فرانکلین، "ملکه موسیقی سول" در دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا برگزار شد، بیش از ۴۰ هنرمند بنام یاد ملکه موسیقی سول جهان را زنده کردند.

در این کنسرت از جمله بسیاری از ترانه‌های این خواننده بزرگ چون ""Freeway of life، "I Say a Little Prayer" و "Respect" پخش شدند و نوه‌های آریتا فرانکلین بر صحنه حاضر شدند و در باره مادربزرگ شان سخن گفتند.

آریتا فرانکلین ۶۰ سال خواند و ملکه خوانندگان پاپ آمریکا بود. آهنگ "Respect" (احترام) او در دهه ۱۹۶۰ میلادی به نوای جنبش آزادی‌خواهی سیاهان آمریکا تبدیل شد. فرانکلین که به سرطان پیشرفته لوزالمعده دچار بود، صبح پنج‌شنبه ۲۵ مرداد (۱۶ اوت) در خانه‌اش در "دیترویت" در کنار اعضای خانواده و دوستانش درگذشت.

فرانکلین که یک‌سال پیش به خاطر بیماری‌اش از دنیای موسیقی کناره‌گیری کرده بود، با آهنگ‌هایش تبدیل به ستاره‌ای در جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی آمریکا شد. او در سال ۱۹۸۷ نخستین زنی بود که نامش در تالار مشاهیر راک‌اند‌رول وارد شد.

در این کنسرت ستارگانی چون استیوی واندر، خواننده بنام و سفیر صلح سازمان ملل در در ارتباط با افراد دارای معلولیت، فیث هیل، خواننده آمریکایی سبک کانتری و آریانا گِرَنده، بازیگر و خواننده آمریکایی حضور داشتند و یاد آرتا فرانکلین را زنده کردند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

قرار است مراسم سوگواری پنج‌ساعته در کلیسا به مناسبت درگذشت "ملکه سول" از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی آمریکا پخش شوند. همچنین قرار است در این مراسم از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، جسی جکسون، فعال حقوق مدنی و همچنین ویلیام رابینسون معروف به اسموکی رابینسون، خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر آمریکایی حضور یابند.

از موفق‌ترین خوانندگان سراسر جهان

آریتا فرانکلین روز ۲۵ مارس ۱۹۴۲ در شهر ممفیس به دنیا آمد. پدرش کشیش بود و در کلیسای محل فعالیت‌اش ۷۰ ترانه را در سبک موسیقی گاسپل اجرا می‌کرد. در این ترانه‌ها دختر کوچکش نیز همراه گروه کر می‌خواند.

استعداد بالای آریتا فرانکلین از کودکی مشخص بود و همه می‌دانستند که او خواننده بزرگی در سبک گاسپل خواهد شد. در ۱۴ سالگی به همراه پدرش کنسرت‌هایی را در شهرهای مختلف برگزار کرد.

آریتا سپس به موسیقی پاپ روی آورد و به نیویورک رفت و نخستین قرارداد خود را در ۱۸ سالگی بست و آلبوم او در سال ۱۹۶۰ روانه بازار شد.

آریتا در سال ۱۹۶۷ با ترانه "Respect" به جدول ۱۰ خواننده برتر آمریکا راه یافت و دوسال پس از آن، پنج آلبوم و ۱۳ تک‌ترانه دیگر روانه بازار کرد که همه آنها در بالاترین سطح موسیقی آمریکا درخشیدند.

در مجموع ۷۵ میلیون آلبوم از این ملکه سول آمریکا فروخته شده است. آثار او پرفروش‌ترین در میان خوانندگان زن جهان به حساب می‌آید. او ۱۸ بار جایزه معتبر گرمی را دریافت کرد.

فرانکلین به شدت برای برابری حقوق زنان با مردان مبارزه کرد و ترانه‌های بسیاری چون "احترام" و "فکر کن" را در این زمینه خواند.

آریتا فرانکلین مادر چهار پسر بود. پسر اول او زمانی به دنیا آمد که مادرش ۱۲ ساله بود. او در سن ۱۴ سالگی فرزند دوم خود را به دنیا آورد. آریتا دوبار ازدواج کرد و ازدواج دوم او در سال ۱۹۸۴ به طلاق منجر شد.