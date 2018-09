درخواست بایکوت مسابقه "یوروویژن" در اسرائیل

پیروزی تفاوت‌ها در یوروویژن ۲۰۱۸

آلمان در ادامه موفقیت چشمگیری به دست نیاورد. نمایندگان این کشور در سه دوره گذشته همواره در رتبه آخر یا یکی مانده به آخر جدول بودند. امسال اما بار دیگر نام آلمان در میان ۵ تیم برتر قرار گرفت. میشائیل شولته، خواننده آلمانی، شامگاه شنبه با ترانه "You Let Me Walk Alone" در مجموع ۳۴۰ امتیاز کسب کرد و پس از اسرائیل، قبرس و اتریش، چهارم شد.