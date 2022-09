۵۰ سالگی گروگانگیری خونین در المپیک مونیخ

رقابت‌ها پس از تنها یک روز وقفه و با جمله‌ی معروف "!The Games must go on" رئیس وقت کمیته‌ی بین‌المللی المپیک (ایوری براندیج) ادامه یافت. او تصریح کرد که المپیک هیچوقت تسلیم تروریسم نخواهد شد. جمله "بازی‌ها باید ادامه یابد" اما در جامعه شکاف ایجاد کرد و مخالفان و موافقان زیادی داشت. البته از شادی و گشاه‌رویی و رنگارنگی دیگر خبری نبود.