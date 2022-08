هر چند الویس در دوران سربازی اجازه اجرا روی صحنه را نداشت، اما با این حال "سلطان راک اند رول" در بین همه بشین و پاشوهای اجباری سربازی وقت برای بزرگترین سرگرمی‌اش یعنی موسیقی پیدا می‌کرد. او هر دو ترانه محبوب One Night و Fool Such as I را در آن زمان نوشت.