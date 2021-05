سازمان جهانی بهداشت سال گذشته نسبت به تهدیدهای ناشی از شیوع کرونا بسیار آهسته و با سرعت کم واکنش نشان داد. این سازمان جهانی ابتدا در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ "وضعیت اضطراری بین‌المللی" اعلام کرد در حالی که چین در دسامبر ۲۰۱۹ از شیوع یک بیماری نادر ریوی در یوهان خبر داده بود.

تازه در ۱۱ مارس بود که سازمان جهانی بهداشت اعلام "پاندمی" کرد، یعنی بالاترین حد خطر و اضطرار.

این نتایج از سوی کمیسیون مستقلی اعلام شده که از طرف سازمان جهانی بهداشت مامور بررسی این موضوع شده است. در گزارش این کمیسیون آمده است که بسیاری از کشورها تمام ماه فوریه ۲۰۲۰ را از دست دادند در حالی که می‌توانستند خود را برای مقابله با شیوع ویروس سارس-کوو۲ آماده کرده و خسارات جانی، مالی و اجتماعی ناشی از آن را کمتر کنند.

سازمان جهانی بهداشت ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ وضعیت اضطراری اعلام کرد اما کمیسیون می‌گوید این سازمان می‌توانست به جای این اعلام که کشورها را به کاری ملزم نمی‌کرد و راه‌کاری نداشت، واکنش بهتر و مناسب‌تری نشان می‌داد.

این کمیسیون مستقل در جمع بندی خود متذکر شده که سیستم کنونی به هیچ وجه برای جلوگیری از شیوع یک بیماری به شدت واگیر که هر لحظه می‌تواند روی دهد و سبب پدید آمدن یک پاندمی دیگر بشود، مناسب نیست.

مدیر سازمان بهداشت جهانی در واکنش به این گزارش از تمامی ۱۹۴ کشور عضو این نهاد خواسته تا نشستی برای بررسی و مرور پاندمی تشکیل دهند. این نشست به زودی برگزار خواهد شد.

نشست بررسی همه‌گیری کرونا با توجه به گزارش کمیسیون کارشناسان مستقل برگزار می‌شود و باید یک ساز و کار شفاف بین‌المللی برای بررسی شیوع این بیماری ارائه کند، تحقیقاتی سریع انجام دهد و نتایج آن را اعلام کند.

تدروس آدهانوم، مدیر سازمان جهانی بهداشت گفته است: «ما به دنبال آن هستیم تا در همکاری با کشورهای عضو درباره پیشنهاداتی برای این نشست و تشکیل کمیته‌های دیگر به منظور برساختن یک سازمان جهانی بهداشت سالم‌تر، امن‌تر و عادلانه‌تر برای آینده همه ما بحث و گفت و گو کنیم.»

Unabhängige Experten: Corona-Pandemie "hätte verhindert werden können"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im vergangenen Jahr zu langsam auf erste Alarmzeichen einer möglichen Gesundheitsbedrohung reagiert. Zu diesem Schluss kommt eine von der WHO bestellte unabhängige Expertenkommission. Auch Regierungen kommen in ihrem in Genf veröffentlichten Bericht nicht gut weg: Viele Länder hätten den Monat Februar 2020 vertrödelt, statt Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu treffen, die global die Corona-Gesundheits- und Wirtschaftskatastrophe mit weitreichenden sozialen Folgen ausgelöst hat. "Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass das System, wie es zurzeit besteht, nicht dazu geeignet ist zu verhindern, dass sich mit einem neuen und hochansteckenden Erreger, der jeden Augenblick auftauchen könnte, eine Pandemie entwickelt", heißt es in dem Bericht.

China hatte Ende Dezember 2019 über die Häufung einer unbekannten Lungenkrankheit in Wuhan berichtet. Die WHO erklärte erst am 30. Januar eine "Notlage von internationaler Tragweite", die höchstmögliche Alarmstufe. Das verpflichtet Länder, Vorkehrungen zu treffen. Die WHO sprach aber erst am 11. März von einer Pandemie. Das hat nach den WHO-Gesundheitsvorschriften anders als die Erklärung der "Notlage" zwar eigentlich keine Konsequenzen. Im Rückblick war das aber erst der psychologisch notwendige Schub, um Regierungen richtig in Alarmbereitschaft zu versetzen.

