کارزار ۱۵۰ شرکت آلمانی برای ترویج واکسیناسیون

قرنطینه و تعطیلی، خیابان‌ها و مغازه‌ها را سوت و کور می‌کند. مردم کمتر خرید می‌کنند. نه فقط کافه‌ها، سوپرمارکت‌ها، مک دونالد، برگرکینگ، فست‌فودی‌ها، بلکه بازار نمایشگاه‌های خودرو و حتی بانک‌ها هم خلوت و خالی از مشتری می‌شود. این کسادی و تعلیق، خوشایند هیچ تولیدکننده و خدمات دهنده‌ای نیست.

برهمین اساس، ۱۵۰ شرکت بزرگ دست اندر کار خدمات عمومی و بانکی یا تولید و توزیع مواد غذایی، در پویش مشترکی، مردم را به واکسیناسیون فراخوانده‌اند. اقدامی دو منظوره؛ هم در جهت تسهیل تلاش‌های دولت و هم مرتبط با بقای کسب و کار و چرخ اقتصاد. در این کمپین، لوگوها، بسته‌بندی‌ها و محصولات این شرکت‌ها هر یک به نوعی با کلمه "واکسن" بازی کرده‌اند.

هماهنگی مطبوعاتی این کارزار را "روزنامه بیلد" بر عهده دارد.

سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای Lidl، EDEKA، مک دونالد و برگر کینگ، ب.‌ام.و و مرسدس بنز و دو بانک "شپارکاسه" و "فولکس بانک" از جمله شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که به این پویش پیوسته‌اند.

هشتگ این کمپین در شبکه‌های اجتماعی همان است که دولت فدرال نیز برای ترغیب شهروندان به واکسیناسیون عمومی استفاده می‌کند: همه با هم علیه کرونا. تفاوت در آن است که برندهای مصرفی، تبلیغات محوری و مشهور خود را با دخل و تصرفی کوچک به نفع واکسیناسیون تغییر داده‌اند. مثلا ب. ام. و شعارزیر لوگوی خود را از "شادی رانندگی" به "شادی واکسن" تغییر داده است.

یا تبلیغ متداول come in and find out (بیا و بیاب) با تغییری کوچک به come impf and find out (بیا واکسن بزن و...) تبدیل شده است. قهوه نسپرسو نیز تبلیغ معروف "نسپرسو، دیگه چی؟" را به "واکسن، دیگه چی؟" تغییر داده است.

مدیر آژانس هماهنگ کننده این پویش می‌گوید شرکت‌ها و فروشگاه‌ها همکاری رضایت‌بخشی با این اقدام داشته‌اند.

فیلیپ کلوگ، مدیرعامل شرکت فرآورده‌های غذایی ایگلو می‌گوید: «حفظ جان انسان‌ها اولین اولویت است. گرچه اکثر شهروندان مقررات و پروتکل‌ها را رعایت کرده‌اند و واکسن زده‌اند اما آمار کنونی (ابتلا و بیماری) نگران‌کننده‌هستند. فقط با گسترش واکسیناسیون می‌توانیم شانس سلامتی عمومی را ارتقا دهیم.»

اولاف شولتس، صدراعظم جدید آلمان، کارزار ۱۵۰ شرکت آلمانی برای ترغیب مردم به واکسیناسیون را "نمادی برجسته از تعهد اجتماعی و ابتکار" توصیف کرده است.