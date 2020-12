چطور بدون دارو، فشار خون را کاهش دهیم؟

راست و دروغ افسانه‌های رایج درباره رژیم‌های غذایی

افسانه هفتم

مرکبات حاوی ویتامین C بسیاری هستند. این ادعا اشتباه است. البته درست است که پرتقال و لیمو دارای ویتامین C هستند، اما میزان ویتامین C در فلفل و جعفری بسیار بیشتر از این میوه‌ها است.