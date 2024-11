ناظران تحولات جبهه‌ها در اوکراین معتقدند که نیروهای روسی در اوکراین با سرعتی که از آغاز جنگ بی‌سابقه است در شرق اوکراین در حال پیشروی هستند.

طبق گزارش گروه رسانه‌ای مستقل روسی "Agentstwo"، این نیروها در هفته گذشته ۲۳۵ کیلومتر مربع را به تصرف خود درآورده است. در ماه نوامبر، مساحت تصرفی روسیه به ۶۰۰ کیلومتر مربع رسیده است. در گزارش تحلیلگران "موسسه مطالعات جنگ" در واشنگتن (Institute for the Study of War) آمده است: "نیروهای روسی در روزهای اخیر به مراتب سریع‌تر از کل سال ۲۰۲۳ پیشروی کرده‌اند."

اوکراین از سرنگونی ۷۶ پهپاد خبر می‌دهد

در همین حال اوکراین از بزرگ‌ترین حمله پهپادی روسیه خبر می‌دهد که در شب گذشته، ۲۵ نوامبر، صورت گرفته است.

در این حمله، اوکراین با ۱۸۸ پهپاد مورد حمله قرار گرفته است که بزرگترین حمله پهپادی در طول جنگ سه ساله بوده است. ۷۶ پهپاد توسط ارتش اوکراین سرنگون شده‌ است. ۹۶ پهپاد دیگر نیز از حوزه ردیابی خارج شده‌اند، احتمالاً به این دلیل که توسط سیستم دفاع هوایی الکترونیکی دچار اختلال و سرنگون شده‌اند. پنج پهپاد به سمت بلاروس منحرف شده‌اند. اطلاعات بیشتری درباره باقی پهپادها در دسترس نیست.

روسیه همچنین از چهار موشک بالستیک از نوع ای اسکندر-ام استفاده کرد.

بنا بر بیانیه نیروی هوایی اوکراین حملات روسیه "متأسفانه به تأسیسات زیرساخت‌های حیاتی هم آسیب زده است. خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی در چندین منطقه آسیب دیده‌اند، ولی بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات تلفات جانی نداشته است."

شهردار ترنوپیل در غرب اوکراین می‌گوید که حملات هوایی روسیه به شبکه برق این شهر آسیب زده است.

سرگئی نادال، در کانال تلگرامی خود نوشت که حملات هوایی شبانه روسیه باعث آسیب به شبکه برق این شهر بزرگ در غرب اوکراین شده و قطع شدن برق، آب و سیستم گرمایشی را در پی داشته است.

امداگران در تلاش بوده‌اند که تأمین آب را هر چه سریع‌تر احیا کنند، ولی به گفته نادال اختلالات برق ممکن است چند ساعت ادامه یابد.

اتوبوس‌های برقی که در شهر فعالیت می‌کردند، با اتوبوس‌های معمولی جایگزین شده‌اند و ژنراتورها قرار است در صورت قطع برق در مدارس، بیمارستان‌ها و ادارات دولتی به تامین انرژی کمک کنند.

فرماندار نظامی ترنوبیل هم از نابودی ۷۰ درصد از تاسیسات تامین برق شهر خبر داده، "خسارتی که تا مدت‌ها قابل جبران نخواهد بود."

نادال جزئیات دقیقی از میزان خسارات در این شهر که پیش از حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت داشت، ارائه نداد. همچنین ابعاد دقیق حمله اعلام نشده است.

ویتالی کلیچکو، شهردار پایتخت اوکراین نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به حمله پهپادی روسیه، نوشت: «سیستم‌های دفاع هوایی در بخش‌های مختلف شهر فعال هستند. "(پهپادها) از جهات مختلف وارد پایتخت می‌شوند.»

برای کی‌یف، منطقه اطراف آن و بیشتر مناطق اوکراین، وضعیت هشدار هوایی اعلام شده است.

در همین حال، وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده است که سیستم دفاع هوایی این کشور شب گذشته ۳۹ پهپاد اوکراینی را در هفت منطقه سرنگون کرده است. ۲۴ مورد از این پهپادها در منطقه روستوف در جنوب روسیه منهدم شده‌اند.

اوکراین هفته گذشته پس ازدریافت مجوزاز واشنگتن، برای اولین بار با استفاده از موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا، اهدافی در داخل روسیه را مورد حمله قرار داد. در پی این این اقدام حملات متقابل دو کشور ابعادی تازه گرفته است. کرملین در واکنش به اقدام اوکراین برای اولین بار از یک موشک جدید میان‌برد روسی مافوق صوت استفاده کرد.

شولتس: سیاست در قبال جنگ اوکراین موضوعی درکارزار انتخاباتی خواهد بود

اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان می‌گوید که رویکرد نسبت به جنگ اوکراین موضوعی در کمپین انتخاباتی پارلمان آلمان خواهد بود. او که دوشنبه‌شب با شبکه دوم تلویزیون آلمان سخن می‌گفت، با بیان این که "جنگ اوکراین به وضوح حساسیت و توجه مردم را جلب کرده است" افزود: «در این جنگ باید دقیقا فکر کرد که چگونه باید هوشمندانه و دقیق عمل کرد.»

او به عنوان صدر اعظم تأکید کرد که توانسته است آلمان را به بزرگترین حامی اوکراین پس از ایالات متحده تبدیل کند، اما همزمان در برابر فشارها مقاومت کرده و با مخالف با استفاده از سلاح‌های آلمانی برای حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه به سهم خود از تشدید تنش و ایجاد چالش‌های امنیتی برای اروپا و آلمان جلوگیری کرده است.

شولتس خاطرنشان کرد: «من فکر می‌کنم که این خط مشی، خط مشی‌ای است که اکثریت مردم از آن حمایت می‌کنند. و این تنها دلیلی بوده که من از این مشی دفاع کرده‌ام."

شولتس همچنین از تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دفاع کرد. او گفت که این گفت‌وگو "خوشایند نبوده است، زیرا پوتین بر اهداف جنگی خود در اوکراین اصرار دارد، اما باید صحبت کرد، حتی برای شنیدن این موضوع و گفتن به پوتین که باید نیروهای خود را از اوکراین عقب بکشد".

وزرای امور خارجه گروه هفت (G7) درباره دیپلماسی اوکراین رایزنی می‌کنند

وزرای امور خارجه گروه هفت (آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و بریتانیا) در پایان نشست خود در ایتالیا، امروز در مورد جنگ در اوکراین مشورت می‌کنند. در این جلسه موضوعاتی مانند پیامدهای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و تأثیر آن بر جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه همسایه‌اش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه اوکراین، آندری سیبیها، به عنوان مهمان در این نشست حضور دارد. در اوکراین نگرانی‌هایی وجود دارد که آمریکا احتمالا در سال آینده پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، آمادگی بیشتری برای دادن امتیاز به روسیه نشان دهد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، برای آخرین بار در چنین نشستی شرکت می‌کند. تغییرات سیاسی در واشنگتن احتمالاً تغییراتی را برای گروه G7 به همراه خواهد داشت.