روز چهارشنبه ۱۵ شهریور در حراجی ساتبیز لندن پیانوی یاماهای فردی مرکوری، خواننده فقید گروه کوئین و ۵۸ وسیله شخصی دیگر او در حراجی ساتبیز لندن فروخته شدند.

خریداران در مجموع برای این اشیاء مرکوری بیش از ۱۲ میلیون پوند پرداختند. تنها پیانوی او به مبلغ ۱،۷ میلیون پوند (دو میلیون یورو) به فروش رفت.

از این حراج که تا چهارشنبه آینده ادامه دارد، از نخستین روز استقبال زیادی شده است. ۲۰۰۰ نفر از ۶۱ کشور در حراج ثبت نام کرده‌اند.

مرکوری در سال ۱۹۷۵ میلادی پیانوی بزرگ یاماهای خود را هزار پوند خریده بود. این نوازنده راک تقریبا همه آثار خود را روی آن ساخته است.

حراج با فروش در ورودی باغ این خواننده شروع شد که پس از ۲۰ دقیقه به قیمت ۴۸۰ هزار یورو به فروش رفت. دستبند نقره‌ای که مرکوری در ویدیوی "Bohemian Rhapsody" به دست داشت به بهای ۸۱۰ هزار یورو به فروش رفت. این دستبند به شکل مار طراحی شده است.

دست‌نوشته ترانه‌های مرکوری

به گفته ساتبیز، جواهراتی که متعلق به یک ستاره راک است هرگز تاکنون به چنین مبالغی فروش نرفته بود. رکورددار قبلی متعلق به یک آویز از جان لنون بود که در سال ۲۰۰۸ به قیمت ۲۹۵ هزار پوند دست به دست شد. اشعار دست‌نویس فردی مرکوری هم رکورد شکستند و ۱،۶ میلیون یورو به ارمغان آوردند.

ترانه‌های دست‌نوشته فردی مرکوری در حراج ساتبیز عکس: Yui Mok/empics/picture alliance

دست نویس ترانه "Bohemian Rhapsody" با حداقل ۵۰۰ هزار پوند شروع شد.اولیور بارکر، رئیس اروپایی ساتبیز این را "باور نکردنی" توصیف کرد که تنها پس از چند دقیقه بهای پیشنهادی برای آن به مرز میلیون رسید.

بارکر این دست‌نوشته ۱۵ صفحه‌ای را که با مداد و خودکار نوشته شده است، "نماد فرهنگی مدرن" نامید. این دست‌نوشته همچنین نشان می‌دهد که عنوان در ابتدا قرار بود "Mongolian Rhapsody" باشد.

تاج فردی مرکوری عکس: Wiktor Szymanowicz/AA/picture alliance

تاج و مانتوی سلطنتی فردی مرکوری

دست‌نوشته‌های دیگر او مانند ترانه "Somebody to love" به قیمت حدود ۲۸۰ هزار یورو، ما قهرمانانیم (We are the champions) ۳۷۰ هزار یورو زیر چکش رفتند. علاوه بر پیانو، دستبند و دست‌نوشته‌ها، مجموعه‌ای ۱۴۰۰ قطعه‌ای از لباس‌هایی که فردی مرکوری با آنها روی صحنه رفته، آثار هنری و دیگر وسایل او تا هفته آینده برای مشتاقان عرضه می‌شوند.

این قطعات قبلا در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بودند، از جمله تاج معروف و "مانتوی سلطنتی" که مرکوری روی صحنه در طول تور Live Magic در سال ۱۹۸۶ پوشیده بود.

وسایل و لباس‌های شخصی مرکوری توسط مری آستین، دوست صمیمی او فروخته شد. او قبل از مرگش در سال ۱۹۹۱ خانه و تمام وسایل خود را به آستین واگذار کرده بود. فردی مرکوری که به ایدز مبتلا شده بود، در سن ۴۵ سالگی بر اثر ذات الریه درگذشت. بخشی از عواید آنچه او برجای گذاشته صرف امور خیریه خواهد شد.